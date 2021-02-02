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一人分飾3角色 騙少男裸照及自慰影片被判重刑
魏男在臉書佯以假名「吳鈺萱」與少男阿雄（化名）交往，以網路下載的女性裸照謊稱是自己的照片，與少男交換裸照，少男察覺有異感到後悔，不再與「吳鈺萱」聯繫，魏再以暱稱「魏桑」與少男，又騙取少男的自慰影片，台中地院以犯後有悔意，且與少男調解成立，今天依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將魏男判刑3年8月。
判決書指出，魏男（33歲）於2019年2月15日晚間，在台中市霧峰區住處，登入臉書社群網站，佯以假名「吳鈺萱」作為暱稱及在網路上擷取不詳女子照片作為臉書大頭照，結交13歲的少男阿雄，使少男失去戒心。
同日晚間，魏與少男阿雄談及是否會自慰，並以在網路上下載的女性裸照謊稱是自己的照片，提議與少男交換裸照，被害少男遂將他的裸照傳送給「吳鈺萱」，不久後，少男察覺有異而感到後悔，即不再與「吳鈺萱」聯繫。
同年2月17日，魏男再以暱稱「魏桑」在臉書與少男阿雄交往，3月15日佯以臉書「吳鈺萱」之人欲透過「魏桑」找阿雄為由，假意關切發生何事，經阿雄告知十分後悔先前與「吳鈺萱」交換裸照，向少男詐稱可以幫忙處理。
同日晚間，魏再以「翊軒」假名與少男聯繫，詐稱若欲與「吳鈺萱」斷絕往來，必須答應「吳鈺萱」的條件即提供自慰影片，少男依指示拍攝3段自慰影片傳送。經少男阿雄學校輔 導老師反映，並在父親陪同下報警處理。
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