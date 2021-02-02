小弟密謀竊案私吞250萬賭金 害老闆賭博網站據點被抄

高雄林姓工程行負責人受雇當賭博網站的會計，定期調度大量賭金，前年9月竟涉與人共謀，由他開車到高雄某超商時假裝下車購物，同夥持十字鎬柄砸破車窗竊得250萬；警方事後追出此案「假行竊、真私吞」，也循線抄了賭博網站。高雄地院依業務侵占罪判林1年2月徒刑，4名同夥分別判3月到1年半不等，可上訴。

檢警查出，賭博網站招攬賭客下注六合彩、台彩的今彩539、大樂透所開出之號碼，若押中2個號碼、3個號碼、4個號碼，賭客分別能贏5300元、5萬7000元及75萬元，每周賭金高達1000萬至2000萬元，經營者鄭姓男子（53歲）聘林姓男子（32歲）當會計，定期到台南、嘉義一帶調度賭金，雄檢去年10月另依賭博罪起訴鄭等4人。

判決指出，2019年9月間林姓男子與友人謀劃假裝發生竊案，來侵占調度的賭金，同月7日晚間近10點，陳姓男子原預計開車載莊姓男子到國道一號仁德休息站，來跟林會合，沒想到車子中途拋錨，還把車拖回保養廠。

之後陳姓男子換為1輛黑色賓士車，開著載莊姓男子在高雄市三民區下九如路交流道，便一路跟隨林姓男子的車，凌晨1點4分抵達高雄三民區某超商，林跟車內的盧姓男子下車假裝買飲料，此時莊就趁機拿十字鎬柄，擊破林的車輛左後車窗，拿取放有450萬元紙袋；不料紙袋破裂，最後僅得手250萬，陳分200萬、莊50萬。

警方陸續緝捕相關嫌犯到案，林姓男子警詢及偵訊承認，曾與陳姓男子等人討論多次要竊取賭博網站的賭金，但審理時改口不知情、沒分到錢；合議庭發現，案發時林密切將行蹤位置告訴陳，陳也證稱有提議「要不要拼一拼（台語）」，認定犯行。