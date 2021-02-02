違法期貨招156人 3年吸金3.5億元被判9年

台南市李姓男子於2016年9月到2019年11月期間，用他自己編寫的「股海生存技術指南」，對外宣稱只要提供資金，全權委託他從事期貨操作，即可獲得高額紅利或報酬，3年來先後招攬156人違法經營期貨交易，非法吸金達3.5億元，李坦承犯行，台南地院今天宣判，認李犯非法經營收受存款業務罪處9年徒刑，犯罪所得發還被害人外沒收。

台南地院審理時，許多被害人不約而同都是希望「被告能還錢」、「能追查李經手金錢流向（以便追償）」，希望能追回全部或一部分投資款項，減少損失，其中，動輒上百萬元投資，不乏是個人或一個家庭畢生積蓄，甚至可能是擴張信用標會借貸而來的款項。

甚至部分投資人表示血本無歸，求償無門，身體健康也因此惡化，可見李的行為對於投資人們造成的損失和傷害非常深遠鉅大。

合議庭指出，從證據上顯示，李提出獲利方案一次次減縮，不是一開始未經過精算導致所提獲利方案過於樂觀，就是李剛起步時急於誘使大眾把資金投進他的口袋。不論是「未經精算」或「急於吸收資金」，進而導致投資大眾血本無歸，都是非常不負責任且應該被責難的行為，也是不適合量處輕度刑的原因。