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性侵分屍乳房做標本 陳伯謙遭求償想鑑定「虛偽自白」
射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本；一審依強制性交故意殺人等罪判陳死刑，二審改判無期徒刑，被最高法院發回更審，案件仍在高等法院更一審審理中；民事部分，高女父母向陳伯謙求償約1400萬元，台北地方法院今開庭審理，陳伯謙委任律師聲請傳喚證人，並要求鑑定虛偽自白，法官諭知3月11日宣判。
高女家屬委任律師指出，陳伯謙將名下財產全數移轉，但被害家屬不知道移轉給何人，無法提供對方的姓名和地址，因此聲請假處分被台南地院駁回；另家屬將亭亭玉立的女兒扶養成人，卻被陳伯謙無端剝奪生命，家屬承受白髮人送黑髮人之痛，悲憤難當，向陳伯謙要求喪葬費、扶養費和精神慰撫金，扣除已領犯罪被害人補償金後，求償約1400萬元。
陳伯謙委任律師聲請傳喚死者父親友人徐文建、派出所長林俊燁作證，並聲請虛偽自白鑑定；他說，雖然陳伯謙名下無財產，但傳喚證人、鑑定費用，家人會協助處理。
律師認為，陳伯謙警詢、偵查中自白受到徐文建等人影響，且徐文建並非司法警察，卻在警方陪同、認可下到野居草堂、派出所和陳伯謙對話、詢問案情，全程沒有錄音、錄影或書面紀錄，究竟歷次審問內容為何，是否有不法取供情事，有待釐清。
法官問及聲請委由台大心理系副教授趙儀珊鑑定虛偽自白，但趙儀珊是陳伯謙委任律師黃致豪的博士論文指導教授，是否需要迴避？律師指出，指導教授並非法定迴避事由，且鑑定人人選是法院職權，加上虛偽自白鑑定專業人員在台灣實為罕見，也另提議可由警大助理教授施志鴻進行鑑定。
高女家屬律師指出，對方聲請鑑定沒有必要，且刑事已有彰化基督教醫院司法精神醫學鑒定中心主任王俸鋼鑑定，對陳伯謙有無被外在壓力脅迫自白一事作證，刑事歷審已認定陳伯謙自白沒有出於非任意性，自白部分也非最高法院撤銷發回的爭點。
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