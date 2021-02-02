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分手沒分乾淨？前男友上網隨機散布她的裸照

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

廖姓女子拍攝2張裸照給王姓男友留存，分手後沒取回，王報復，將裸照隨機在instagram平台散布，提供網友欣賞，廖女提告，王被訴；台北地院審理，依散布猥褻照片罪判王拘役59日，得易科罰金5萬9000元。可上訴。

判決說，王未能尊重他人隱私，以不堪方式報復廖女，造成廖女名譽受損，精神承受壓力，對廖女身心造成負面影響，考量犯罪情狀，依法判決。

王姓男子與廖姓女子原是男女朋友，交往期間，廖女拍攝個人裸露照片2張提供王留存，不過，王因與廖女分手心生不滿，去年7月26日下午連結網際網路instagram平台進入聊天功能，標註廖女帳號，將廖女裸照隨機傳送給4名網友。

廖女後經其他網友告知，向警方報案，檢察官查辦王所涉刑責，王坦承隨機將照片傳送給不詳的網友共4人，檢方依instagram軟體對話紀錄、截圖等證據，依散布猥褻影像物品、加重誹謗罪起訴王。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

裸照

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