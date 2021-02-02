北市員警涉偽造文書和圖利 遭免職及函送法辦

台北市警察局南港分局一名王姓偵查佐去年底辦理尿液採驗工作，因違反程序規定且圖利他人，經警分局調查，他涉嫌偽造文書及公務員圖利罪，已予以免職並函送士林地檢署偵處。

南港分局今天發布新聞稿表示，警分局去年12月發現王姓偵查佐辦理尿液採驗工作，卻違反程序規定，隨即展開主動調查，經約詢王姓偵查佐及相關特定人員後，查其疑涉偽造文書和公務員圖利罪等罪嫌，全案已函請士檢偵處。

另外，因王姓偵查佐違法處理案件且圖利他人，影響執法機關聲譽，也依公務人員考績法第12條及警察人員人事條例第31條規定，予以免職。

南港分局說，警分局秉持「不護短、不庇縱」的態度嚴查究辦，並要求所屬恪遵各項警察風紀規定，杜絕類似案件發生。