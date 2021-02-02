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前立委郭政權欠稅禁奢 每月只能花1萬8500還禁搭小黃

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

法務部行政執行署今天公布最新禁奢令，涉及機場捷運BOT仲裁案的前立委郭政權積欠4700多萬元稅金未繳，繼2019年8月被公告禁奢，再被發布一道禁奢令，命郭每月生活費不得超過1萬8500元，還禁止他搭計程車

最高檢察署前特偵組2007年偵辦機場捷運系統BOT案衍生仲裁弊案，懷疑取得機場捷運系統BOT案的長生國際開發公司拿回保證金9億多可能涉弊，約談當時的長生公司總經理郭政權。

國稅局認定，郭政權欠稅加罰鍰為4708萬9137元，移送行政執行署執行，台中分署2019年8月對郭發出禁奢令，今天再對郭發布禁奢令。

依法令規定，郭政權禁止購買、租賃或使用逾2000元商品或服務、禁搭計程車、高鐵、飛機，禁去酒店、夜店、舞廳俱樂部、休閒會館、KTV、四星級飯店消費，每月生活費則不准超過1萬8500元。

計程車示意圖。聯合報系資料照
計程車示意圖。聯合報系資料照

機場捷運 BOT 計程車

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