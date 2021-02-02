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台北街頭飆車撞死3人 他一起「競速」判關9年！
男子謝亞軒2018年在下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分別駕駛2輛車競速，謝開車衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，已被判刑12年定讞服刑中；黃佑呈部分，台灣高等法院更一審認為他共同犯無駕駛執照以他法致生公眾往來危險致人於死罪，判刑9年，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，謝亞軒2018年10月11日傍晚駕駛租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈開的白色轎車，競速從台北市小巨蛋旁的健康路一路狂飆，再右轉南京東路四段，謝為閃避安全島、水漥，車子失控衝進騎樓，當場撞死保全員、從事資源回收的一對夫婦共3人。
謝亞軒對被控飆車害命不服，只承認刑度較輕的過失致死罪，不承認公共危險致死罪，一審重判13年徒刑，黃佑呈則判11年徒刑。二審認為，黃佑呈無駕駛執照以他法致生公眾往來危險，但沒「致人於死」，刑度比直接撞死人的謝亞軒少，判謝亞軒12年徒刑，黃佑呈6年徒刑。案件上訴，最高法院駁回謝亞軒的上訴，謝亞軒確定判關12年；黃佑呈部分則撤銷原判決，發回更審。
高院更一審認為，黃佑呈「共同」犯無駕駛執照以他法致生公眾往來危險致人於死罪，撤銷原審判決，刑度改為9年；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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