26歲攤販之子啃老 索錢不成還持木劍毆父

翁男持木劍毆父，對父親暴力相向，經翁父聲請保護令獲准，未料翁不停按門鈴、向父母索取金錢，4次違反保護令，還涉嫌竊取統一超商乾糧，以及至西堤牛排吃2份菲力牛排未付帳，台中地檢署今天依違反家庭暴力防治法、竊盜、詐欺等罪嫌起訴翁男。

起訴書指出，翁男（26歲）原與父母同住，翁曾持木劍毆父，經翁父向台中地院聲請核發民事通常保護令獲准，裁定他不得對父親實施家庭晎暴力，也不得騒擾，但翁於去年11月25日上午、12月6日上午，前往翁父住處門口，不停按門鈴。

翁又於去年11月26日凌晨，前往翁父住處，向父母索取金錢，致翁父不堪其擾；11月26日晚間，前往翁父經營的攤位，向父母索取金錢被拒，強拉母親的手不讓她離去，致翁父不堪其擾。

去年10月24日下午，翁男前往台中市太平區的統一超商，竊取置放於貨架上的乾糧，價值新台幣4963元，得手後未結帳即離去。去年11月4日凌晨，翁又至這家統一超商，欲故技重施，被店員發覺報警查獲。