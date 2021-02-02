聽新聞
test
0:00 / 0:00
26歲攤販之子啃老 索錢不成還持木劍毆父
翁男持木劍毆父，對父親暴力相向，經翁父聲請保護令獲准，未料翁不停按門鈴、向父母索取金錢，4次違反保護令，還涉嫌竊取統一超商乾糧，以及至西堤牛排吃2份菲力牛排未付帳，台中地檢署今天依違反家庭暴力防治法、竊盜、詐欺等罪嫌起訴翁男。
起訴書指出，翁男（26歲）原與父母同住，翁曾持木劍毆父，經翁父向台中地院聲請核發民事通常保護令獲准，裁定他不得對父親實施家庭晎暴力，也不得騒擾，但翁於去年11月25日上午、12月6日上午，前往翁父住處門口，不停按門鈴。
翁又於去年11月26日凌晨，前往翁父住處，向父母索取金錢，致翁父不堪其擾；11月26日晚間，前往翁父經營的攤位，向父母索取金錢被拒，強拉母親的手不讓她離去，致翁父不堪其擾。
去年10月24日下午，翁男前往台中市太平區的統一超商，竊取置放於貨架上的乾糧，價值新台幣4963元，得手後未結帳即離去。去年11月4日凌晨，翁又至這家統一超商，欲故技重施，被店員發覺報警查獲。
去年11月20日下午，翁前往西堤牛排台中金典綠園道店，點了2份菲力牛排共計1580元，員工依點內容提供給翁食用，翁吃完牛排級未結帳即離開，經店內人員發覺攔阻，翁謊稱因錢包遺失而無法付帳，經餐廳經理報警處理。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言