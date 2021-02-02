前後酒駕案巧遇同一法官 他連犯9次不改被重判1年

新北市男子羅煥中第8次酒駕，被台北地院法官呂政燁判刑10月確定，發監執行完畢，第9次酒駕被訴，還是分給同一法官。呂承審審理認為，法律已重罰，羅仍不戒惡習，為避免造成其他家庭破碎，重判羅有期徒刑1年。可上訴。

酒駕案件數量多，同被告、同罪行、遇同法官審理，機會不大；呂政燁是律師轉任法官職，判決風格「接地氣」，他曾審理酒駕案認為酒駕的犯罪工具是車輛，判車輛沒收，雖有法界人士認為酒駕車輛沒收侵害人民財產權，不符比例，卻有更多檢警覺得判得有擔當。

羅煥中有多次公共危險前科，2018年因酒駕經台北地院以「107年度審交易字第111號」案判處有期徒刑10月。

檢察官起訴指出，羅煥中2020年11月21日晚上7時至9時在住處飲用高粱酒，11月22日上午6時30分騎車出門，上午7時42分，在台北市萬華區環河南路、內江街口被警察攔檢，酒測值高達每公升0.91毫克，犯公共危險罪，法院開庭，羅自白認罪。

判決說，羅煥中多次酒駕，2018年第8次酒駕，已被判刑10月確定，於2019年4月29日縮刑期滿執行完畢，5年內故意再犯同類型犯罪，依規定論以累犯，應加重其刑。

判決理由指出，羅煥中因酒駕已被論處罪刑8次，最重達不得易科罰金的有期徒刑10月，仍未能戒斷惡習；為避免他誤認縱然再次酒駕仍會輕判，也為避免他日後酒駕發生車禍、造成自身家庭及其他家庭破碎的不幸，因此重判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康