清潔隊員拾4萬不昧卻占公家廚餘桶 高院判免刑保他工作

新竹市環保局李姓清潔隊員個性節儉，曾撿穿民眾扔棄的褲子，意外找出1疊4萬的鈔票且拾金不昧，但他因把市價298元的公有廚餘桶帶回家，吃上侵占公有財物罪。新竹地院判李1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年；案經上訴，高等法院今撤銷原判決，改判免刑。

李（57歲）自1990年2月起就任職竹市環保局，負責清運家戶垃圾。2012年6月間，李因撿穿民眾丟棄的褲子，赫然發現口袋裡有4萬元現鈔，他拾金不昧，報告長官後即將錢送至派出所。李當時撿到的錢比他月薪3萬多元還多，一時間傳為美談。

但2017年9月時，李卻趁下班無人之際，將衛生掩埋場內的50公升廚餘回收桶帶回住家，後來他因另案遭竹市環保局行政調查，2019年3月13日向廉政署自首、繳回廚餘桶。

新竹地院認為李的行為不可取，但廚餘桶的金額購入價才298元，折舊後更低，侵占後也沒有進一步牟利可言，比起貪汙動搖國家威信與政府機能，犯罪情節輕微，且他自首、認罪，就算減刑到最低刑度猶「情輕法重」，因此宣告緩刑3年，但緩刑效力不及於褫奪公權。

李須扶養母親、太太，還得照顧極重度身心障礙的孩子，案件上訴高等法院後，高院認為李情堪憫恕，沒有處罰必要，諭知免刑。