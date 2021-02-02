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小金城武控經紀公司老闆性騷擾 打官司終止契約贏了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

呂金象。圖／摘自臉書
呂金象。圖／摘自臉書

男星呂金象指控被經紀公司「宏威國際整合行銷公司」老闆性騷擾，且未依約給付費用，提告確認雙方契約關係不存在，台北地方法院日前判呂金象勝訴，可上訴。

呂金象曾主演電影「紅樓夢」等片的男星，由於高大俊俏外型，有「儀隊金城武」、「小金城武」之稱，並被經紀公司相中栽培，但沒隔幾年就和經紀公司鬧翻。

呂金象提告主張，他和宏威國際整合行銷公司2016年簽訂協議書，約好公司要每月給付他1萬5000元，並栽培他演藝技能，他也授權給公司獨家代理權，並配合公司活動；未料，公司沒有依約給付費用，老闆還對他性騷擾，雙方信任關係蕩然無存，認為他寄達提告起訴狀時，雙方終止協議書契約。

宏威公司抗辯，雙方簽訂協議書後，呂金象酒駕、無故不出席記者會等違約情形，還擅自告訴媒體不再走演藝圈，更不實指控負責人性騷擾，認為呂金象應先付違約金。

法官認為，根據協議書內容，屬於類似委任性質的勞務給付契約，適用民法委任規定，因此無論呂金象有無正當理由，均可隨時終止雙方協議書，而呂金象的起訴狀去年9月已送達公司，認為雙方已經終止，判呂金象勝訴。

性騷擾 紅樓夢 酒駕

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