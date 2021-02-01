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石木欽告許宗力「熄火又燃起」 台北地院18日開庭

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與富商翁茂鍾過從甚密被彈劾， 接踵而至司法、行政2院調查案外案，引軒然大波；石曾自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、司法院政風處長沈明倫誣告、偽造文書但裁定駁回，石抗告獲發回，台北地院重新分案，訂本月18日開庭審理。

石木欽去年自訴說，許宗力等明知他未向佳和集團董事長翁茂鍾提供法律意見、不當飲宴，卻指示呂太郎、沈明倫製作行政調查報告，將他送人事審議委員會移送監察院，許、呂、沈犯誣告、公務員登載不實罪。

台北地院裁定指出，最高檢察署2014年到2016年接獲檢舉，指翁茂鍾說石曾關說法官，前特偵組分案偵辦，檢舉案後來轉交台北地檢署；台北地檢署監聽翁茂鍾、石木欽查無犯簽結，不過，因有司法官行為失當，檢方函轉司法院處理。

原裁定指出，北檢調查報告明載「石木欽接受翁茂鍾不當飲宴」、「石木欽與翁茂鍾在最高法院不當接觸」、「石木欽數次買進翁經營公司的股票」6項疑點，司法院比對翁的記事本，發現石自1996至2013年與翁見面145，包括單獨見面77次、被招待42次、高爾夫球敘12次，翁在記事本寫下見面與訴訟有關。

根據翁茂鍾的記事本，司法院懷疑石木欽數次在最高法院與翁見面，為翁引見最高法院庭長，且石與翁從2013年12月8日至2016年4月6日通聯57次，石在與翁有關的「應華案」更一審期間與翁通聯29次，到2014年石木欽就任台灣高等法院院長時，仍與翁茂鍾密集聯繫。

裁定指出，司法院也調查石木欽、石妻、石的長子、次子相關資金紀錄，發現石家人確實買翁茂鍾所開設公司的股票並且獲利，司法院對石木欽展開調查有所憑據，去年9月裁定自訴案駁回，石木欽不服裁定，提起抗告，台灣高等法去年10月認自訴案未實質審理，撤銷裁定，發回台北地院。

依據高院撤銷發回裁定，合議庭認為台北地院收石木欽所提自訴案後，從沒開庭訊過石木欽，遍閱全卷，也沒有任何調查紀錄，卻引用石木欽主張登載不實的調查報告內容，直接認許宗力等人犯罪嫌疑不足，於法不合。

台灣高等法院審查甚至認為，一審法官並沒有傳喚石木欽來審問，難以認為對自訴人踐行必要的訊問、調查程序，也未賦予自訴人、自訴代理人說明和補正的機會，一審原裁定無從維持。

司法院 石木欽 翁茂鍾

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