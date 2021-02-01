石木欽控許宗力涉誣告案 北院18日首度開庭

前公懲會委員長石木欽（圖）提自訴控告司法院長許宗力等涉誣告案，北院去年裁定駁回，高院認為北院未開庭，也無調查，發回北院審理。北院將於18日首度開庭，石木欽將委託律師出庭。 圖／聯合報系資料照片

前公懲會委員長石木欽提自訴控告司法院長許宗力等涉誣告案，北院去年裁定駁回，高院認為北院未開庭，也無調查，發回北院審理。北院將於18日首度開庭，石木欽將委託律師出庭。

司法院表示，截至目前為止，尚未接到北院通知。

石木欽被控任最高法院法官、庭長與台灣高等法院院長任內，為富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，並多次接受招待等。司法院人事審議委員認定石木欽違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，移送監察院審議。監察院去年彈劾石木欽。

石木欽去年4月間委託律師到台北地方法院遞交刑事自訴狀，控告司法院長許宗力、前司法院秘書長呂太郎與政風處長沈明倫涉誣告、偽造文書罪。

石木欽認為，司法院「未審先判」他的請辭案，先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準指控，再度企圖抹黑他為破壞司法改革者形象。

石木欽指控，司法院未對他的請辭案有任何積極調查，反而在今年3月，以未曾有的先例，向監察院提出他全家大小20年來銀行帳戶資料，誣稱這些都是他的人頭帳戶。

台北地院去年9月間認定，當初檢舉函是經最高檢察署發交台北地檢署偵辦，因查無翁姓友人具體犯罪事證，未發現涉及犯罪而予以簽結。最高檢察署即依執行正己專案作業要點第9點規定，將北檢報告書及案件相關卷證函轉司法院研處。

北院指出，司法院接獲函文及卷證後，經政風處比對事證，進行行政調查。許宗力、呂太郎與沈明倫等製作及核定行政調查報告應無誣告的惡意，也無構成公務員登載不實罪。依石木欽所提出證據，許宗力等人犯罪嫌疑不足，裁定駁回。石木欽不服，提起抗告。

高院指出，北院收案後，未曾開庭訊問石木欽，遍閱全卷也無任何調查的紀錄，即引用石木欽主張登載不實的本案調查報告內容，逕認許宗力等3人犯罪嫌疑不足，北院未踐行必要的訊問及調查程序，也未賦予石木欽說明及補正機會，所為裁定於法未合，裁定撤銷原裁定，發回北院審理。

北院收到高院裁定後去年底分案，法官將於農曆春節後的18日下午首度召開調查庭，並傳喚石木欽到庭陳述。據了解，石木欽當天不會出庭，將委託律師到庭說明。