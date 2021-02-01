快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石木欽控許宗力涉誣告案 北院18日首度開庭

中央社 / 台北1日電

前公懲會委員長石木欽（圖）提自訴控告司法院長許宗力等涉誣告案，北院去年裁定駁回，高院認為北院未開庭，也無調查，發回北院審理。北院將於18日首度開庭，石木欽將委託律師出庭。 圖／聯合報系資料照片
前公懲會委員長石木欽（圖）提自訴控告司法院長許宗力等涉誣告案，北院去年裁定駁回，高院認為北院未開庭，也無調查，發回北院審理。北院將於18日首度開庭，石木欽將委託律師出庭。 圖／聯合報系資料照片

前公懲會委員長石木欽提自訴控告司法院許宗力等涉誣告案，北院去年裁定駁回，高院認為北院未開庭，也無調查，發回北院審理。北院將於18日首度開庭，石木欽將委託律師出庭。

司法院表示，截至目前為止，尚未接到北院通知。

石木欽被控任最高法院法官、庭長與台灣高等法院院長任內，為富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，並多次接受招待等。司法院人事審議委員認定石木欽違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，移送監察院審議。監察院去年彈劾石木欽。

石木欽去年4月間委託律師到台北地方法院遞交刑事自訴狀，控告司法院長許宗力、前司法院秘書長呂太郎與政風處長沈明倫涉誣告、偽造文書罪。

石木欽認為，司法院「未審先判」他的請辭案，先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準指控，再度企圖抹黑他為破壞司法改革者形象。

石木欽指控，司法院未對他的請辭案有任何積極調查，反而在今年3月，以未曾有的先例，向監察院提出他全家大小20年來銀行帳戶資料，誣稱這些都是他的人頭帳戶。

台北地院去年9月間認定，當初檢舉函是經最高檢察署發交台北地檢署偵辦，因查無翁姓友人具體犯罪事證，未發現涉及犯罪而予以簽結。最高檢察署即依執行正己專案作業要點第9點規定，將北檢報告書及案件相關卷證函轉司法院研處。

北院指出，司法院接獲函文及卷證後，經政風處比對事證，進行行政調查。許宗力、呂太郎與沈明倫等製作及核定行政調查報告應無誣告的惡意，也無構成公務員登載不實罪。依石木欽所提出證據，許宗力等人犯罪嫌疑不足，裁定駁回。石木欽不服，提起抗告。

高院指出，北院收案後，未曾開庭訊問石木欽，遍閱全卷也無任何調查的紀錄，即引用石木欽主張登載不實的本案調查報告內容，逕認許宗力等3人犯罪嫌疑不足，北院未踐行必要的訊問及調查程序，也未賦予石木欽說明及補正機會，所為裁定於法未合，裁定撤銷原裁定，發回北院審理。

北院收到高院裁定後去年底分案，法官將於農曆春節後的18日下午首度召開調查庭，並傳喚石木欽到庭陳述。據了解，石木欽當天不會出庭，將委託律師到庭說明。

司法院 石木欽 許宗力 翁茂鍾

延伸閱讀

石木欽案6前法官移送監院 陳菊：監委會守護正義

石木欽案延燒…襯衫收受表 爆府院高層也捲入

聯合報黑白集／監委的雙重標準

石木欽案 法務部：重查無上限

相關新聞

北市議員潘懷宗涉詐助理費200萬交保 檢方今提抗告

台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，上月27日遭聲押，士林地院裁定分別以200萬...

民事法院用調解偷懶？資源不足下的司法救濟途徑

「包青天」或「明察秋毫」，一直是華人社會中理想法官的形象民眾寄予司法的期待，讓司法救濟逐漸取代過往民間盛行的自力救濟，讓法官受法律所賦予的權力及義務、社會地位都水漲船高，但伴隨而來不斷增加的民事事件數量，也讓法院逐漸難以負荷，期待反而成為沉重的負擔。

影／花蓮幫派、「模範母親」之孫糾眾械鬥逃逸 警埋伏逮6嫌到案

花蓮2020年7月發生街頭械鬥案件，造成1死1傷，警方調查，以25歲邱姓主嫌為首的天道盟太陽會成員，時常糾眾滋事逞兇鬥狠...

石木欽告許宗力「熄火又燃起」 台北地院18日開庭

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與富商翁茂鍾過從甚密被彈劾， 接踵而至司法、行政2院調查案外案，引軒然大波；石曾自訴司法院...

石木欽控許宗力涉誣告案 北院18日首度開庭

前公懲會委員長石木欽提自訴控告司法院長許宗力等涉誣告案，北院去年裁定駁回，高院認為北院未開庭，也無調查，發回北院審理。北...

台江國家公園遭傾倒廢棄物 保七循線逮到人開罰

台江國家管理處轄區內最近接連被人傾倒廢棄物，經保七總隊第七大隊警方連日來的調查，查緝到兩人，將要求清除廢棄物，並依違反國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。