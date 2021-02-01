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北市議員潘懷宗涉詐助理費200萬交保 檢方今提抗告
台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，上月27日遭聲押，士林地院裁定分別以200萬、150萬元交保。今天下午士林地檢署認定潘懷宗有串共、滅證之虞，不適合以交保代替羈押，向高院提出抗告。
士林地院上月27日裁定潘、陳2人交保。法院指出，被告潘懷宗、陳玉臺涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務會詐取財物」、刑法第214條「使公務員登載不實」等罪嫌，嫌疑重大有偽造證據、勾串共犯及逃亡之虞，但認為無羈押必要，裁定分別以200萬、150萬元交保，均限制出境出海。
士檢在五天的抗告期限內，僅對議員潘懷宗部分向高院提出抗告。檢方認為，潘交保後仍有可能再度滅證或串證，加上全案金流部分去向，不能僅依照帳冊及書面記錄判斷，需要經訊問才能知悉詳情，因而提出抗告。陳玉臺部分無提出抗告。
全案檢調從去年4月起開始調查，發現議員助理補助款每月上限24萬元，潘懷宗涉簽名助理聘書，向議會請款最高上限，但部分領薪的助理，經查不在服務處上班。
檢調查出，陳玉臺在服務處附近經營鐘表店，疑利用員工胞姊、姪子，及李姓員工等3人帳戶，作為詐領助理補助款的人頭帳戶，陳持有提款卡，每當入張隨即領出，不分挪作私用，犯案期間從2008年至去年，初估詐領至少3百萬元。
上月潘懷宗到案後態度平和，原稱不知助理薪水金流，後來改口承認部分金流挪作包「紅白帖和購買禮品」「選民服務，願意負責」。檢方認定，潘對於案情未交代清楚，有羈押必要，因而提出抗告。
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