影／花蓮幫派、「模範母親」之孫糾眾械鬥逃逸 警埋伏逮6嫌到案

花蓮2020年7月發生街頭械鬥案件，造成1死1傷，警方調查，以25歲邱姓主嫌為首的天道盟太陽會成員，時常糾眾滋事逞兇鬥狠，邱嫌更開車撞人，案發後逃往台北市。警方經過半年追蹤，終於搜捕邱嫌等6人到案，依違反槍砲管制條例、殺人未遂等罪嫌，移送地檢署偵辦羈押獲准。

去年7月吉安鄉發生兩幫人馬連番鬥毆，互砸住所、開車追逐，其中一派人馬不惜撞爛車頭逼對方下車再砍殺，造成20歲男子被亂刀砍死。案發後，邱姓主嫌逃逸無蹤，並躲藏在台北市。上月28日要從台北市大同區躲避的豪宅出門時，當場被埋伏的警方壓制，身上起獲K他命2.3公克。

刑警大隊副大隊長韓修愛表示，以邱姓主嫌為首的天道盟太陽會，動輒在轄內糾眾滋事。經過數月偵查，鎖定犯嫌行蹤，於1月28日清晨5點30分持拘票搜索票，將一干犯嫌搜捕到案，查扣天道盟太陽會衣服13件、球棒10支、作案車輛、毒品、咖啡包及K他命等證物。全案依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂等罪嫌移送地檢署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押主嫌等3人獲准。

由於邱嫌為躲避查緝，不斷換車及躲藏地點，造成警方查緝困難。韓修愛提及，在外地追捕犯嫌，警方用盡各種偵查能量，並協請當地警方追查。警方花了5天終於追緝到案，這次掃黑共逮捕6人，3人羈押、1人交保、1名少年責付、另1人通緝發監。

【中央社／花蓮縣1日電】

被花蓮市公所表揚的模範母親，她孫子邱男竟是天道盟太陽會成員，動輒糾眾滋事逞兇鬥狠，危害民眾安全，檢警聯手破獲涉嫌組織犯罪等案，向法院聲請羈押邱姓主嫌等3人獲准。

花蓮縣警局掃蕩不法組織，今天宣布瓦解天道盟太陽會勢力，邱姓主嫌及成員於1月28日陸續在台北市及花蓮縣落網，並查扣球棒、毒品K他命及作案車輛等物。

花蓮縣警局表示，以邱姓主嫌為首的天道盟太陽會勢力，涉嫌於去年7月5日凌晨因故持球棒等器械砸毀某中古車行陳列販賣的數輛汽車，又率眾前往公園鬥毆，過程中邱嫌開車高速衝撞被害人，造成1死1傷，犯後邱姓主嫌等人四處逃逸躲避查緝。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副大隊長韓修愛說，邱嫌等人逃亡期間，除換車逃逸，還不斷變更住所，最後藏匿於台北市大同區，案經檢察官林于湄指揮偵辦並跟監數月，1月28日清晨持拘票、搜索票，分別於台北市、花蓮縣將6名嫌犯拘捕到案。

全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送花蓮地方檢察署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押邱姓主嫌等3人獲准。