前年底向心夫婦捲入共諜案 北檢再度聲請延長境管

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青捲入案中，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境、出海。由於新法施行，兩人境管期限將於今年2月13日屆滿，檢方日前已向台北地院聲請延長限制出境、出海2個月。

北院將在過年前裁定。據了解，兩人原先暫住台北市君悅飯店，之後改居住在自購的冠德系列豪宅內。

澳洲《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Hearld）、《60分鐘》（60 minutes）日前報導，自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）持假名「王強」護照到台灣策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選、企圖推翻蔡英文政府，同時在香港進行間諜工作。

適總統大選期間，引發檢調高度注意。恰巧，向心夫婦在前年11月21日入境我國，24日欲搭乘晚間7點半班機出境，移民署攔截訊息後，先行政調查將兩人扣留，25日清晨由調查局桃園市調查處人員送達通知書，將向心夫婦帶回留置調查。

向心夫婦以「他」案被告接受檢察官偵訊，獲准委任律師陪同偵訊，兩人尋求知名的理律事務所協助。檢方複訊後，兩人轉列為「偵」字案被告，目前持續偵辦中。

前年5月24日，立法院三讀通過修正刑事訴訟法部分條文，增訂第8章之1明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境、出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿，妨礙國家刑罰權行使。

因限制出境、出海是干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟的權利，並兼顧檢察官偵查犯罪的需求，規定應於限制出境、出海後6個月內以書面通知被告。

明定偵查、審判中限制出境、出海的期限，偵查中不得逾8月，若認有繼續限制必要者，應於限制期間屆滿前附理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長二次為限，因此，偵查中得限制出境、出海的期限最長為14個月。

另外，審判中的限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾五年，其餘之罪，累計則不得逾10年。

新法自前年12月19日起施行；由於全案仍在偵辦中，檢方認為有必要繼續，因此重行限制出境、出海，並一併通知移民署、海巡署。