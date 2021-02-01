參審員首件判決出爐 檢察官替胞妹辯護不妥但情有可原

南投地檢署前檢察官王全中胞妹捲入誣告、傷害案，王以辯護人身分參與訴訟，他事後辭職但仍遭監察院彈劾。監院認為王「執行律師職務」損害損害檢察官形象和司法公信，懲戒法院職務法庭今判王全中罰款，數額為任職時最後月俸給總額3個月。

本件是去年7月17日法官法和懲戒新制上路後，職務法庭懲戒案件第一審引進「參審員」參與審判的第一件判決，有特殊意義。審判由2名非職業法官的參審員與3名法官組成的合議庭合審合判，審判長是洪佳濱，陪席與受命法官分別是汪怡君、張升星，參審員丘彥南是醫師，而黃怡碧則是人權公約聯盟執行長；洪3月2日將退休。

王全中在辭職後擔任律師。監察院指出，2012年4月間，王違法在未成年孩子的行政訴訟中當代理人，經民眾檢舉交南投地檢署查明後，由該署提供王相關規定並 「促請注意」。

2017年王的胞妹與人因糾紛而捲入誣告、傷害及偽造文書等案，王全中又以胞妹辯護人自居，積極參與訴訟程序，甚至多次表明檢察官身分，以及曾有「具狀聲請交付審判」等屬於執行律師職務情事。監委認為王全中違反法官法、檢察官倫理規範，將他彈劾、移送職務法庭審理。

王全中在上月11日開庭時主張監察院未考量檢察官和法官關係已與以往不同，檢察署是法務部下的次級機關，況且他沒有執行律師職務，擔任辯護人是希望詰問證人、協助法院釐清事實；他之所以表明檢察官身分，是為了要聲請改定庭期，爭取被告權利，沒有違法。

王說，2016年蘇姓地產業者控告胞妹，他陪妹妹去台北市警中正一分局做筆錄，但他只有在旁邊吃便當，是以「哥哥」的身分在場，且之後他沒去開過庭，「辯護律師」一欄應是檢方誤載。王表示，爭取家人辯護權利是因案件複雜，也沒有人願意接，「我不能等我妹自殺再來懊悔」，指胞妹的情況很糟糕。

職務法庭認為本案的核心爭議是「現職檢察官得否以辯護人之身分，參與家族成員之刑事訴訟案件？」，雖然法官倫理規範有明文規定，但檢察官倫理規範卻沒有，因此判斷關鍵在於檢察官職務的「法律屬性」。

職務法庭認為，鑒於訴訟當事人間對立的本質，檢察官代理家族成員參與訴訟，無論有無濫用權勢或關說營私，「外觀上偏頗（appearance of bias)」與「外觀上不當（appearance of impropriety）」的疑慮，具備通常理性認知的第三人也難釋疑，而王全中另有「警詢偵查陪同應訊」、「具狀聲請交付審判」等超越審判辯護的範圍，涉及「偵查中在場」和「律師強制代理」等執行律師業務情事，不合法官法、檢察官倫理規範。