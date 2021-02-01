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人夫偷吃賠10萬 詛咒前妻「癌擴散等死」再賠35萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市已婚謝姓男子與另名江姓人妻有染，前年間遭妻子發現，協議離婚並求償百萬，一審僅判謝與江女需賠10萬，謝妻上訴二審，並指控謝在一審宣判後，還傳訊羞辱「希望你癌細胞擴散、痛苦的死去」等羞辱訊息，二審認定謝無悔意、加深妻子痛苦，判謝、江女二人需賠45萬，全案確定。

根據判決書，謝姓男子在2003年結婚，育有二子，謝因在2016年至2019年間與另名江姓人妻有染，謝的妻子在2019年7月間，從謝的外套口袋，發現保險套與摩鐵的發票，質問後，謝承認外遇。謝與妻子在2019年底協議離婚。謝的妻子在辦離婚時還提出侵權損害賠償告訴，求償100萬。

全案在台中地院審理時，認為根據謝的前妻所提供的LINE對話訊息，內容只有兩人對質的對話，無法認定謝與江女有染，不過謝曾傳生殖器相片給江女看，已逾越已婚男女的正常交往，侵害配偶權，判賠10萬。

謝的前妻上訴二審，指控謝在一審宣判後，還傳訊息羞辱，包括「被我說中，貪心拿不到錢」、「爽啦！100萬賠10萬，妳去吃屎吧」、「癌細胞擴散等死、希望妳癌症痛苦的死去」、「我告訴你垃圾，我一毛都不會給妳的」等語。

台中高分院審理後，認為根據兩人對質的LINE訊息，已證明謝的前妻在未掌握謝有發生性行為的確切證據時，謝已承認有與江女發生性行為的狀況，如果謝與江女只是普通朋友，不可能故意捏造不實的通姦、相姦情節，而讓各自婚姻陷入破裂危機中，採信通訊軟體訊息、錄音譯文，認定謝與江女通姦、相姦屬實。

台中高分院也審酌，謝在一審後又對前妻言語羞辱，加深她痛苦，加上一審沒有考量到謝與江女有發生性行為的狀況，因此撤銷一審判決，改判謝與江女二人需賠謝前妻45萬，全案確定。

台中市已婚謝姓男子外遇江姓人妻，一審判賠10萬，但謝在宣判後還羞辱元配，上訴二審後，二審改判謝與江女需賠45萬，全案確定。圖／報系資料照
台中市已婚謝姓男子外遇江姓人妻，一審判賠10萬，但謝在宣判後還羞辱元配，上訴二審後，二審改判謝與江女需賠45萬，全案確定。圖／報系資料照

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