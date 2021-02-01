智商151「數學天后」暗示薇閣家長送香奈兒包 家長逆轉勝
自稱智商151、數學天后的廖姓女子經營補習班，對外宣稱專招薇閣學校學生，但學生卻發現補習班聘非法外勞餵他們吃隔夜菜，廖女還暗示家長「高中部的家長感謝我而送我香奈兒包」；阮姓夫妻和曾姓家長替子女退班，廖女求償、要求道歉。士林地院原判3家長須賠償23萬元並張貼道歉啟事，但高等法院改判家長不用賠、免道歉。
廖姓女子原在台北經營補習班、擔任班主任，她起訴主張阮姓夫妻等3家長為了替子女辦退班，卻在2019年12月間在補習班門口說「號稱是薇閣出身的，一天到晚收家長的禮，收家長的香奈兒包包，收家長的人蔘雞精 。」、「難道我小孩送來這邊上課，還要送妳名牌包精品，我們才能得到很好的照顧嗎？」、「妳要請非法外傭做隔夜的東西沒有關係，妳可以跟我們說，如果我不能接受，我們自己帶便當，而不是用門禁把家長檔在外面」，她認為名譽權受侵害。
學生家長則表示，女兒曾說班主任指示外勞混攪隔夜菜讓學員吃，且廖女曾表示，她指導高中部的學生成績優異、考上好大學，家長為感念她教導有方，買了香奈兒包包送她，明顯暗示讀國小部和幼兒部的家長也要「比照辦理」。
家長們上台北市教育局網站查詢，赫然發現補習班沒有立案，也沒有經消防安檢，因此在2019年12月5日轉達退班決定，隔日辦手續。此外，家長還指廖女企圖透過結識薇閣學生家長和人脈，推銷金額動輒500萬、1000萬元的高額保單，讓學生家長飽受人情壓力。
高等法院民事庭調查，女童證稱曾聽到班主任對外勞說「妳就把今天的雞加一點別的菜，再加一點別的醬，明天他們就可以吃了」，女童還因此回家告訴母親「我不想要吃那邊的晚餐，因為她們把今天的菜放到明天」，這話並非虛妄。
此外，在LINE群組的對話紀錄上，廖女曾傳送「收家長的香奈兒包包、收家長的人蔘雞精」言論，高院也認為其他家長認為這是「暗示」，非憑空臆測，難以推論是故意侵害廖女名譽。而廖女也多次與學生家長聊保險，新光公司在2019年6月曾以「擅自利用話術或其他方式進行不當陳述、承諾或保證為招攬行為之情」為由，一度將她停職，高院也認為家長所言非杜撰。
廖姓女子曾對3名家長提妨害名譽告訴，但檢方不起訴確定，高院認為3名家長無須賠償、道歉，因此廢棄她一審勝訴部分，改判學生家長免賠、不用張貼道歉啟事。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言