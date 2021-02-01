「恐攻級酒駕」撞女騎士全身骨折亡 確定要關12年半

男子郭俊邑2018年酒駕闖5個紅燈、高速衝撞3輛機車，造成陳姓女騎士死亡，另2人受傷，一審依公共危險罪判8年徒刑，二審改依殺人、肇事致人傷害逃逸等罪判12年半徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

郭俊邑2018年9月23日清晨5時和朋友在台北市文山區「好樂迪」KTV飲酒，酒後駕車，連闖5個紅燈，車行經台北市基隆路3段時，先後撞倒3名機車騎士，並沿路撞上路旁房子，陳姓女騎士頸椎被撞斷、全身骨折、血氣胸，送醫後不治，另有2名騎士負傷；郭酒測值高達每公升1.29毫克。

檢方偵查，勘驗行車記錄器等蒐證帶認為，郭俊邑駕駛行為如同「恐怖攻擊」，而酒駕害命是民怨之一，決定依殺人罪起訴。台北地院一審認為檢察官無法證明郭有「不確定殺人故意」，依不能安全駕駛因而致人於死罪判刑8年。

高院二審逆轉認為，郭俊邑一開始就知道喝酒，雖然先撞到了一名女騎士，這部分還不構成殺人；但車禍後郭沒停下來察看，反而高速前進、逃逸，這時的行為已轉為不確定殺人故意，撤銷改判郭不能安全駕駛，判6月徒刑，得易科罰金；肇事逃逸判1年2月；殺人罪處12年徒刑。其中不得易科罰金部分應執行12年6月；最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，陳女父母提告指出，女兒生前和父母感情很好，父母得知女兒死訊情緒崩潰至今無法釋懷，必須承受白髮人送黑髮人的傷痛，且事故發生後，郭俊邑沒有釋出任何善意，求償醫療費、喪葬費、扶養費及精神慰撫金。