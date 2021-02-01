行政執行署「法拍千里眼」360度環景看屋　今天上線

法務部行政執行署跟進市場不動產仲介主流的看屋方式，即日起在執行署及13個分署不動產拍賣網站提供法拍空地、空屋的360度環景照(影)片的「法拍千里眼」服務，讓有民眾在疫情期間透過科技看屋選地，法拍資訊也更為透明。

行政執行署今天說，現行不動產拍賣公告網站雖有提供平面照片，但無法讓投標民眾了解法拍標的內部格局或土地全景，致投標者時而產生疑慮。

執行署說，雖有分署早已採取「帶看法拍屋」的服務，不過，民眾看屋因須事先預約及出門，感覺並不方便，為使民眾不受時空限制，加強不動產拍賣公告網站的內容及帶看周邊服務。