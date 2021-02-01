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行政執行署「法拍千里眼」360度環景看屋 今天上線
法務部行政執行署跟進市場不動產仲介主流的看屋方式，即日起在執行署及13個分署不動產拍賣網站提供法拍空地、空屋的360度環景照(影)片的「法拍千里眼」服務，讓有民眾在疫情期間透過科技看屋選地，法拍資訊也更為透明。
行政執行署今天說，現行不動產拍賣公告網站雖有提供平面照片，但無法讓投標民眾了解法拍標的內部格局或土地全景，致投標者時而產生疑慮。
執行署說，雖有分署早已採取「帶看法拍屋」的服務，不過，民眾看屋因須事先預約及出門，感覺並不方便，為使民眾不受時空限制，加強不動產拍賣公告網站的內容及帶看周邊服務。
行政執行署指出，現已要求全國13個分署即日起於現場執行空地或無人居住空屋時，應拍攝360度環景照(影)片，拍好後上傳至不動產拍賣的公告網站，讓民眾可隨時點選觀看，增加投標者買不動產的意願。
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