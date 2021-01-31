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沉迷玩夾娃娃機欠下高利貸 男子試圖搶郵局遭判刑

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名高姓男子去年因沉迷投資夾娃娃機，欠下高利貸，試圖搶劫楠梓郵局，遭橋院判有期徒刑3年7個月。記者陳玫伶／攝影
高雄市一名高姓男子去年因沉迷投資夾娃娃機，欠下高利貸，試圖搶劫楠梓郵局，遭橋院判有期徒刑3年7個月。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區一名高姓男子去年因沉迷投資夾娃娃機欠下高利貸，手持空氣槍試圖搶劫楠梓郵局未果騎機車逃逸，警方調閱監視器後將高男逮捕歸案，橋頭地院認為，高男在當時並未傷害郵局人員，犯後坦承犯行，以凶器強盜未遂罪判處有期徒刑3年7個月，可上訴。

判決指出，高男因經濟困難，去年2月24日上午先更換安全帽、鞋子、外套等，再騎機車到楠梓郵局內觀望，等人潮散去，手持空氣槍想脅迫郵局人員拿錢出來，又看到一旁進入櫃檯的鐵門沒關好，企圖強行進入搶錢，卻被另一位郵局人員眼明手快擋住，高男見狀逃逸，警方調閱監視器26日拘獲高男。

高男辯護律師雖辯稱，高男因投資失利而向高利貸借錢，龐大還款壓力下才犯下此案，且高男並沒有犯罪前科、空氣槍無殺傷力、犯後坦承犯行，向法院請求減刑。

法院調查發現，高男的確有因欠下高利貸並陷於經濟困難的狀況，但高男也在羈押訊問及審判程序中供承，他原本經營小吃攤，每個月收入約10多萬，後來沉迷夾娃娃機的技術，因投資夾娃娃機投入小吃攤所得，又向高利貸借下4萬5千元，並約定月利率百分之20，賠錢後迫於壓力才犯下此案。

高男事後遭警方查獲時，還隨身攜帶該空氣槍，考慮是否要再犯案，法院認為，高男是經過規畫而犯下此行，再考量他的犯罪動機、犯罪手段及其犯後態度，尚無事證證明高男有足以被同情的情況，無法減刑。

法院批評，高男正值壯年，案發前曾經營小吃攤，證明並非沒有謀生能力，卻不思以己力謀求正當所得，但審酌高男犯案時並沒有對現場郵局人員施加暴力，遭阻擋就逃離現場，犯後也坦承犯行且願與郵局談和解，郵局以沒有和解前例婉拒。

法院兼衡高男目前單親，需照顧2未成年兒女（目前與外婆同住），高男經濟狀況等，判處有期徒刑3年7個月，全案可上訴。

郵局 夾娃娃機

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