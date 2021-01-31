挾制護理師女友 暴力男奪手機替她傳離職訊息被判刑

高雄黃姓男子遭控為逼護理師女友跟他一起回南投生活，涉用她手機傳LINE辭職。示意圖／Ingimage 高雄黃姓男子遭控3年前為逼護理師女友跟他一起回南投生活，涉用女友手機傳LINE「有找到新工作，我不做了」，還不讓接電話、回訊息，隔1天兩人出去吃飯她趁機打給親戚求助，才報警脫困。一審依行使偽造準私文書罪判黃姓男子4月，得易科罰金12萬；二審高雄高分院維持原判，可上訴。

黃的前女友指控，2018年7月18日晚間8點多，她從任職的高雄某間大醫院下班後，在停機車地方遇到黃姓男子，兩人一同回黃租屋處，但後來黃看見她跟異性聊天內容，就動手打她，還控制她的手機。

由於黃姓男子想要女友一起回南投，就傳訊給護理長「不好意思最近真的太忙了，我怕沒時間跟你講」、「因為每天太晚下班，我有找到新工作，我不做了」；女友醫院護理長傳訊關心「有什麼問題嗎？我想了解一下！」「你若確定不做，是要來單位辦理手續的呦！」「請速回電護理長！」連續撥多通電話，黃都不讓女友接。

隔天護理長約黃的女友上午到護理站辦離職手續，見她未現身，又打電話關心，黃才開擴音讓她講話，但不讓她說到離職之外的事，當晚，黃的女友趁兩人外出吃飯時終於取得手機，去廁所打給親戚求助，報警獲救，也趕緊跟護理長及同事說沒要離職。

黃姓男子審理時，僅稱有看女友的手機，否認有冒用她名義傳訊給護理長，是女友自己所傳。

一審合議庭勘驗對話紀錄，也傳喚護理長、同事證稱她那段時間口氣跟平常不同，認定她的手機當時應在黃姓男子控制之下，依犯行使偽造準私文書罪判4月徒刑，得易科罰金，考量未獲得原諒，不給予緩刑；傷害部分成立調解，前女友撤告。

黃姓男子上訴仍否認犯罪，二審合議庭不採信說詞，駁回維持原判。