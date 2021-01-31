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里鄰補助焚化廠回饋 20萬放口袋里長貪汙判刑2年10月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市北投區中庸里前里長黃許銘，遭控侵占里鄰建設服務和垃圾焚化廠回饋等經費，共計20餘萬元。黃因未支付採購費遭檢舉，事後全數歸還給付廠商，獲得減刑機會。士林地院依照侵占公有財物罪，判處2年10月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

判決指出，黃許銘擔任第11、12屆里長，在第二任里長期間，2016年12月起，陸續辦理中庸里睦鄰活動，包含元宵、中秋、重陽敬老音樂會等活動，及採購血壓計、擴音機等，分別向區公所及北市北投區垃圾焚化廠回饋金管委會申請經費，款項匯進「里長黃許銘」帳戶內，里幹事領出後轉交黃許銘兌現；黃應支付廠商採購費用，但卻侵占作為個人消費貸款或日常花費使用，共計侵占20萬5770元。

旅行社、禮品公司、儀器公司、音響公司等員工或負責人作證指出，黃許銘有採購但未付款。法院也依照對話訊息、催款存函、貨品出貨單、發票、申報經費相關資料等，認定黃許銘並未付款給廠商。

合議庭認定，黃侵占里鄰建設服務補助經費、睦鄰互助活動經費和垃圾焚化廠回饋金等，犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪。

合議庭審酌，黃坦承犯行，並自動依照申請經費目的，給付各廠商，認定已全數歸還不法利益，依法減刑一次；又因金額非鉅大已清償完畢，依照情堪憫恕再減刑。

合議庭痛批，里長負選民重託，不知表率守法，未能恪遵法律規定，反而侵占公款，嚴重破壞國家政治清明、傷害公務機關聲譽，妨害政府相關補助、回饋經費運作及執行。全案依照侵占公有財物罪，判處有期徒刑2年10月，褫奪公權3年。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

北投 北市 旅行社

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