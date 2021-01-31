獨／女聖師借竅驅魔打死信徒 農曆年前獲百萬具保停押

女子林欣月自封為「聖師」，涉嫌教唆幹部、信眾在中國大陸打死信徒，也涉在台教唆打傷兒童、信眾，一名信眾雙眼被打瞎，台中地檢署去年初起訴林女等涉案10人後，台中地院羈押至去年底，因礙於速審法規定，一審以6次延押為限，法院裁定林女以100萬具保停押，並一天2次定時向派出所報到，但林女以就醫需求，今年1月聲請變更處分，法院25日裁准。

林欣月在去年1月遭檢方依組織犯罪、傷害致死等罪起訴後，移審台中地院，院方裁定羈押後，又延長羈押4次，因羈押期在去年12月9日期滿，且有速審法在一審中延押有6次為限。

台中地院因速審法限制，並審酌案件審理進度，徵詢林女辯護律師、檢方意見，認為全案已詢問證人33人，且重要證人已傳喚，將完成證述，若以重保及其他限制條件，可對林女產生相當程度心理、行為約束力，以替代羈押手段，足以擔保審判或執行程序進行。

台中地院去年12月7日裁定，林女提出100萬保金後，准予停止羈押，並從停押日起限制出境、出海8月，另需在停押日起，每天上午10點、下午6點向霧峰警分局內新所報到，不過林女以有就醫需求，因安排看診時間不固定，無法配合固定時間報到，因此在今年初透過律師向法院聲請變更處分。

台中地院審酌，將原訂固定時間報到，改為上午、下午各報到一次，對於防止林女逃亡，並兼顧林女的生活及醫療需求，無重大影響，因此在本月25日裁准。