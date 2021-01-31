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備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

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備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導

高雄一名女大生騎機車時，放在外套口袋內的備用口罩飛落，遭後方的環保局查報員以密錄器拍到，被環保局開罰3600元，女大生父親說，這張罰單會去繳，但公務員不該離人民太遠，執法也要考量情理。

女大生父親受訪時說，事情發生在去年11月間，女兒騎機車外出，除戴口罩也準備一只全新口罩放外套口袋備用，騎車途中因風大，外套被風吹動，口罩不慎從口袋中飛落，女兒當下渾然不知，到校才發現口罩不見，直到接獲環保局告發，看到影片才知道口罩飛落。

女大生收到告發後，有向環保局說明，澄清外套口袋掉出的口罩是備用新品，不能算廢棄物，但環保局不接受，1200元起跳的罰金，依照汙染、危害程度加罰，罰款3600元，感嘆「政府搶錢」。

高雄市環保局稽查科長陳偉德，事發在去年11月間，環保局查報員騎機車執行公務，透過密錄器發現機車騎士的口罩掉落，才以車追人，對疑似亂丟口罩的女大生開罰3600元。

對當事人不服，陳偉德表示，當事人可提出訴願，環保局會重新檢視影片，審酌罰單是否撤銷。

環保局統計去年對環境髒亂開罰2萬7418件，總裁罰金額3958萬1400元，以亂丟菸蒂1萬4077件最多、開罰1906萬9000元；其次為亂丟垃圾5050件、開罰744萬7200元；第三名為亂吐檳榔汁渣2575件、開罰450萬5400元。

高雄市環保局推檢舉會員制，會員數從原本1000人成長到近7000人，去年裁罰件數中，有63%來自民眾檢舉，案件數1萬7438件，核發獎勵金約546萬元，獲獎勵金冠軍拿走逾43萬元，第二名約36萬元、第三名33萬左右。

環保局查報員及熱心民眾透過密錄器等蒐證設備，拍到民眾亂丟垃圾。圖／高雄市環保局提供
環保局查報員及熱心民眾透過密錄器等蒐證設備，拍到民眾亂丟垃圾。圖／高雄市環保局提供
環保局查報員及熱心民眾透過密錄器等蒐證設備，拍到民眾亂吐檳榔汁。圖／高雄市環保局提供
環保局查報員及熱心民眾透過密錄器等蒐證設備，拍到民眾亂吐檳榔汁。圖／高雄市環保局提供

口罩 罰單 高雄市

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