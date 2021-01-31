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詐欺通緝犯駕車違規遭盤查 徒手推擠警員被判拘役30天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓詐欺通緝犯去年12月間駕車行經台南市北區北門路與和緯路口處時，因交通違規遭戴姓警員盤查，莊為隱匿身分謊報胞兄姓名及年籍資料，遭戴識破後，莊為脫免逮捕，涉嫌徒手奮力推擠戴，經支援警力到場後加入圍捕才束手就擒。台南地院依莊觸犯妨害公務罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

判決說， 莊（41歲）因犯詐欺案件，經法院判處應徒刑1年6月確定，因未到案執行，經台南地檢署去年12月16日發布通緝在案。莊去年12月22日12點20分，駕車行經台南市北區北門路與和緯路口處時，因交通違規而遭台南市警三分局海南派出所戴姓警員敬盤查。

莊為隱匿遭詐欺通緝身分，剛開始謊報其胞兄姓名及年籍資料，遭戴識破後，莊見事跡敗露，欲藉故離開現場，因而遭戴實施強制力控制其行動，以待支援警力到場。不料莊為脫免逮捕，竟徒手奮力推擠執行公務中戴，經支援警力到場後加入圍捕，才順利逮捕莊。

法官審酌莊於警員依法執行勤務時，徒手推擠執行公務中警員，藐視國家公權力，侵害警察機關執行職務嚴正性，影響社會秩序，實有不該，但惟念其犯後坦承犯行態度，量處其刑。

莊姓詐欺通緝犯駕車行經台南市北區北門路，因交通違規遭戴姓警員盤查，莊為脫免逮捕，涉嫌徒手奮力推擠戴，經支援警力到場後加入圍捕才束手就擒。台南地院依莊觸犯妨害公務罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片
莊姓詐欺通緝犯駕車行經台南市北區北門路，因交通違規遭戴姓警員盤查，莊為脫免逮捕，涉嫌徒手奮力推擠戴，經支援警力到場後加入圍捕才束手就擒。台南地院依莊觸犯妨害公務罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片

通緝 詐欺 北門

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