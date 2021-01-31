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細故持刀刺死少年 男求交保停押法院不准

中央社 / 台北31日電

19歲黃姓男子懷疑弟弟的機車遭吳姓少年騎走，持刀刺死少年，至今遭羈押，他聲請具保停止羈押，自知犯下大錯，深感悔悟，不會再犯及逃亡。高院日前認仍有羈押必要，裁定駁回。

判決指出，黃男於民國108年11月18日凌晨坐車行經新北市蘆洲區三民路時，發現警方臨檢車輛中，疑似有人騎乘弟弟的機車，隨即尾隨機車到新北市三重區某停車格旁；黃男發現騎士並非弟弟本人，持刀上前質問騎士吳姓少年機車來源，雙方發生口角、拉扯。

黃男看到少年欲轉身離去，竟近距離朝少年左側胸腔部位猛力刺入，少年負傷逃離後，傷重倒地，經緊急送醫救治，因心室出血致心包囊填塞、左側肋膜腔出血，導致出血心因性休克，於同日清晨5時8分許不治死亡。

一審依傷害致人於死罪，判黃男7年10月，案經上訴，二審台灣高等法院去年底認定，黃男僅因細故犯案，無視生命價值，黃男明知折疊刀對於他人身體生命安全的危險性，且依行凶動機、所持用凶器、攻擊部位、下手力道及對被害人造成的傷勢等，可見黃男猛力行凶，雖已犯後自首，仍構成殺人罪，改重判9年。

黃男遞狀主張，他已自首，知道自己犯下大錯，深感悔悟，有配合警方辦案，自始至終均坦承犯行，並無再犯或逃亡之虞，請求具保停止羈押，或指定他定時至警局報到，以代替羈押處分。

二審合議庭考量，黃男所犯殺人罪，罪證明確，遭判9年重刑，目前案件還沒確定，基於他可能畏罪避刑，以及他的殺人犯行，恣意剝奪他人生命，嚴重影響社會治安等，認為他仍有羈押必要，因此駁回聲請。可抗告。

殺人

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