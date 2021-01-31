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兒子因薪資與雇主鬧翻 怒爸爸討公道砸店還嗆：天天來
台中市林姓男子的兒子與經營小吃店的業者有勞資糾紛，林為替兒子討公道，涉嫌在去年6、7月，分別在店內對當時在店內的店員、員工恐嚇「這裡要打架了」、「天天來讓店開不下去」，以及砸毀店內冰箱玻璃，台中地院審理後，認定林涉恐嚇、毀損罪，依法判拘役40天，得易科，緩刑2年。
判決書指出，林姓男子因為兒子去年間在時姓男子經營的小吃店工作時，因薪資糾紛，與雇主鬧翻，林為替兒子討公道，先在去年6月29日凌晨零時許，前往時經營的小吃店內理論，因當時時姓業者不在，林就對著當時在店內的客人、員工恐嚇「這裡要打架了，你們都快出去」、「我每天都要來，讓你們店開不下去」，嚇得員工趕緊告知時姓業者。
去年7月7日，林姓男子再到時姓男子的小吃店內，要索討兒子的薪資，隨後又因談不攏，林氣得揮拳打破小吃店存放時才的冰箱玻璃，接連兩次遭到林恐嚇、毀損，時姓業者報警提告。
林姓男子被通知到案時，對於涉嫌恐嚇一事，不置可否，但辯稱，店內冰箱玻璃，不是故意打破的，只是一時情緒激動。
台中地院審理後，依告訴人、證人證詞、警方調查記錄、監視器等證據，認定林姓男子犯行明確，不過全案審理時，林已與時姓雇主達成調解，並允諾賠償，台中地院依恐嚇、毀損罪，分判拘役30天、20天，應執行拘役40天，得易科4萬元，緩刑2年，可上訴。
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