台中女開車撞行人致受傷卻肇逃 強辯：沒看到人怎撞到

台中市繆姓女子在去年1月間，開車行經西區五廊街時，在右轉民生路時，撞上走行人穿越道的張姓女子，造成張女膝蓋挫傷，但繆女當作沒事，駛離現場，張女報警後，警方查獲繆女到案，繆女否認涉案，辯稱「根本沒看到人，怎麼撞人」，案經台中地院審理後，根據監視器等證據，依過失傷害罪，判繆女拘役30天，可易科。

判決書指出，繆姓女子在去年1月18日中午開車沿西區五廊街由四維街往民生路方向行駛，行駛至五廊街與民生路交岔口，欲右轉民生路時，當時路口行人穿越道有張姓女子與吳姓友人行經該處，繆女未禮讓行人，直接駛過行人穿越道，撞上張女的右側膝蓋，繆女撞上張女後，直接駛離現場。

張姓女子到醫院驗傷後，報警提告，警方根據路口監視器等跡證，循線查獲繆姓女子到案，繆女否認涉案，辯稱，「沒有看到人，何況是撞到人」，全案依過失傷害等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方偵結起訴。