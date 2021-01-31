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出售人頭帳戶給擄鴿集團使用 2男各被判3月徒刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子因缺錢花用，提供他名下郵局帳號存摺、提款卡給周姓友人後，由周以6千元賣給綽號「阿翰」買主，周取得6千元後再全數交給黃花用，之後擄鴿集團成員取得黃的郵局帳號存摺、提款卡後，打給電話莊姓被害人，恐嚇莊匯款5萬元到郵局帳號，否則將殺害他養的鴿子。台南地院依黃及周觸犯幫助恐嚇取財罪，各處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃提供其名下郵局帳號存摺、提款卡，周則於網路上尋找帳戶買主，經周與綽號為「阿翰」買主談妥交易細節後，周去年5月25日晚間，駕車搭載黃往新營交流道附近道路旁，由周將黃郵局帳戶存摺、提款卡交付予「阿翰」，取得6000元後，再全數交由黃花用。

擄鴿集團成員藉由管道取得黃郵局帳戶存摺、提款卡後，同年6月11日中午12點撥打電話給莊，向其恫稱：「須匯款5萬元金額至黃郵局帳戶，否則將殺害他飼養賽鴿」，莊心生畏懼，隨即於同一天下午2點多利用網路ATM如數匯款5萬元至黃郵局帳戶，並旋即遭提領一空。

法官審，黃、周明知恐嚇取財行為猖獗，仍提供金融帳戶給不法份子使用，除使被害人受損，並造成國家查緝犯罪困難，破壞社會治安及金融秩序，所為實不足取，但犯後坦承犯行，衡量被害人受騙金額等一切情狀，量處其刑。

黃姓男子透過周姓友人，將他名下郵局帳號存摺、提款卡賣給擄鴿集團成員使用，台南地院依黃及周觸犯幫助恐嚇取財罪，各處徒刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照片
黃姓男子透過周姓友人，將他名下郵局帳號存摺、提款卡賣給擄鴿集團成員使用，台南地院依黃及周觸犯幫助恐嚇取財罪，各處徒刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照片

郵局 恐嚇

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