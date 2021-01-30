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涉嫌財報不實、炒股！康友案黃文烈登調查局外逃通緝名單

中央社 / 台北30日電

圖為前康友董事長黃文烈。記者徐兆玄攝影／報系資料照
圖為前康友董事長黃文烈。記者徐兆玄攝影／報系資料照

上市公司康友-KY前董事長黃文烈涉嫌財報不實、炒股，去年8月失聯，迄今未到案。調查局掌握黃文烈疑潛逃新加坡，日前將他列為外逃通緝犯名單加強查緝，呼籲民眾提供線索。

上市公司康友-KY位於中國的子公司六安華源疑自民國107年起營運困難，但財務報表中並未揭露；時任董事長黃文烈涉嫌財報不實，但去年8月初即失聯，公司多名高階主管也相繼辭職。

台北地檢署去年8月17日搜索黃文烈辦公室及住居所，並傳喚、拘提黃文烈無著，已對他發布通緝，時效到民國146年11月14日。

檢調隨後發動數波搜索、約談行動，聲押多名被告獲准，並查出黃文烈另涉炒股，去年12月間更掌握黃文烈的女兒黃子庭過境台灣，疑似準備前往新加坡與父親會合，成功攔截黃女並限制出境。

由於全案由調查局北部地區機動工作站負責，調查局日前已將黃文烈列入外逃通緝犯名單，並指黃文烈可能潛逃新加坡；調查局除加強查緝黃文烈行蹤，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲冊列外逃通緝犯後，可獲頒檢舉獎金。

通緝 上市公司 康友

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