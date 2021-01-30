快訊

羽球年終賽／直落二勝南韓天才少女 戴資穎五度晉決賽

歐盟採購疫苗混亂 陳時中坦承AZ主動聯絡交貨卡關

護理師控遞狀被拒絕入內 法院澄清：沒有阻擋她入院區

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

部桃群聚今新增4本土確診案例，有匿名護理師向平面媒體投訴，自稱日前到桃園地方法院遞狀時「被法警攔下來不讓她進去」，認為被嚴重歧視、標籤化；對此，桃園地院今發聲明，表示並沒有拒絕該護理師入內，該控訴與事實不符。

桃園地院表示，為確保洽公民眾及院內人員身體健康，依照中央流行疫情指揮中心相關公告辦理進入法院民眾應遵守之事項，去年12月1日秋冬專案實施後，請洽公民眾應戴口罩

另指揮中心今年1月24日發布新聞稿後，則會於大門再詢問洽公的民眾，有無新聞稿所記載3項情況，包括1月6日至19日間，有到桃園醫院的出院病患及同住者、陪病者及同住者，及案889就依相關接觸者等，有符合上述條件請勿入院，若無，戴口罩後即可入內洽公。

至於平面媒體報導，護理師自稱部桃爆發群聚後，她到桃院遞狀被大門法警攔下「不要讓她進去」，據了解，該護理師大約在1月25日、26日期間到桃院，桃院並澄清沒有拒絕讓她入內，已經當日相關承辦人員查證、確認，該護理師所述與實情不符。

桃院澄清沒有拒絕護理師入內，並依中央疫情指揮中心發布內容，在大門張貼相關公告。圖／桃院提供
桃院澄清沒有拒絕護理師入內，並依中央疫情指揮中心發布內容，在大門張貼相關公告。圖／桃院提供

護理師 口罩 疫情

延伸閱讀

新增10例包括4例本土！部桃事件1確診長者不治

疫情擴散引恐慌！護理師嘆男友爸不讓見面引熱議

曾接觸新冠患者昨解隔離 部桃護理師：謝謝民眾支持

懷孕護理師駐守監測體溫 民眾罵醫院沒良心…同事說話了

相關新聞

林口工一廠房遭堆置大量事業廢棄物 新北法辦汙染人

新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北環保局指出，已要求楊姓汙染人限期內清除，...

酒醉男倒馬路中央 慘遭車輾過斷肋骨、肺葉穿刺

桃園高姓男子深夜開車要回家，沒注意到另名黃姓男子酒醉倒在馬路中央竟直接輾過他，車身劇烈震動、偏移車道，但高卻加速逃離，遭...

護理師控遞狀被拒絕入內 法院澄清：沒有阻擋她入院區

部桃群聚今新增4本土確診案例，有匿名護理師向平面媒體投訴，自稱日前到桃園地方法院遞狀時「被法警攔下來不讓她進去」，認為被...

醫院主管、員工、看護共謀 14年涉詐領1900萬補助

宜蘭員山鄉某醫院及護理之家潘姓秘書處主任，被控指示鄭姓、林姓、張姓等院內同仁，取得患者資料後，偽造不實看護費用，向宜蘭縣...

台南蘇大媽遭檢方撤銷易科罰金 提聲明異議欲保自由

台南蘇姓婦人前年間前往中西區某復健科診所掛號進行復健療程，與櫃台人員口角，持手機朝正在執行醫療業務的物理治療師開啟閃光燈...

影／不滿權利車被拖走 擋車遭拖行重傷亡 駕駛判7年4月

蔡姓男子1年多前發現吳姓男子所開汽車為當鋪權利車，通報當鋪業者找拖吊車拖走後，吳男不滿車被拖車，見蔡男開車門準備離開，趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。