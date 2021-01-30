護理師控遞狀被拒絕入內 法院澄清：沒有阻擋她入院區
部桃群聚今新增4本土確診案例，有匿名護理師向平面媒體投訴，自稱日前到桃園地方法院遞狀時「被法警攔下來不讓她進去」，認為被嚴重歧視、標籤化；對此，桃園地院今發聲明，表示並沒有拒絕該護理師入內，該控訴與事實不符。
桃園地院表示，為確保洽公民眾及院內人員身體健康，依照中央流行疫情指揮中心相關公告辦理進入法院民眾應遵守之事項，去年12月1日秋冬專案實施後，請洽公民眾應戴口罩。
另指揮中心今年1月24日發布新聞稿後，則會於大門再詢問洽公的民眾，有無新聞稿所記載3項情況，包括1月6日至19日間，有到桃園醫院的出院病患及同住者、陪病者及同住者，及案889就依相關接觸者等，有符合上述條件請勿入院，若無，戴口罩後即可入內洽公。
至於平面媒體報導，護理師自稱部桃爆發群聚後，她到桃院遞狀被大門法警攔下「不要讓她進去」，據了解，該護理師大約在1月25日、26日期間到桃院，桃院並澄清沒有拒絕讓她入內，已經當日相關承辦人員查證、確認，該護理師所述與實情不符。
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