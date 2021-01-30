醫院主管、員工、看護共謀 14年涉詐領1900萬補助
宜蘭員山鄉某醫院及護理之家潘姓秘書處主任，被控指示鄭姓、林姓、張姓等院內同仁，取得患者資料後，偽造不實看護費用，向宜蘭縣政府申請看護費用補助，總計該院從2006年至2020年間共詐領1895餘萬元，案經宜蘭地檢署偵辦，檢方以潘女等人犯後自白認罪，且5年內無刑事犯罪紀錄，繳回不法所得，將潘女在內共15名涉案人員予以緩起訴處份。
檢方調查，潘女任職醫院期間，負責綜理工務、總務、人事、會計、庶務等工作，鄭女、陳女、張女、林男等則分別為看護費用承辦人、護理師及醫院社工。
依據縣府「中低收入戶傷病住院看護費用補助要點」，若設籍宜蘭，且有低收入、中低收入戶的身心障礙者，或年滿65歲因病住院，經醫師診斷需24小時雇請專人看護者，每人每日可申請900至1800元不等補助，最高每年可請領9萬至18萬元。
潘女等人依據該要點，指示部屬取得住院病患的基本資料、印章，先由醫師開立24小時專人看護診斷書，再由張女、陳女、林男等人，偽造病患簽名、印章，簽立雇請看護證明書、請求書等資料，註明「看護費用已由醫院先行墊付，代為聘請專人看護」，向宜蘭縣府社會處申請看護費用補助。
為了取信社會處，潘女等人再與另10名領有看護證照的李姓看護合作，由李女等人出具看護費用收據，方便醫院向縣府請款；社會處承辦人員見公文資料齊全，隨即核撥看護費用至院內銀行帳戶。檢方清查，從2006年7月21日起至2020年7月23日止，14年間該院總共請領1895餘萬元。
全案曝光後，潘女等人於偵辦階段全盤認罪，願將犯罪所得全數繳回，檢方考量潘女、員工及合作看護等15人，於犯後自白，雖行為可議，但5年內均無刑事犯罪紀錄，犯後態度良好，後悔所犯行為，參酌刑法57條及公共利益為護，將涉案15人與以緩起訴1年，但須參加地檢署法治教育，以示警惕。
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