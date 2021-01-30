影／不滿權利車被拖走 擋車遭拖行重傷亡 駕駛判7年4月

蔡姓男子1年多前發現吳姓男子所開汽車為當鋪權利車，通報當鋪業者找拖吊車拖走後，吳男不滿車被拖車，見蔡男開車門準備離開，趁蔡男尚未關上車門，攔住該車，雙方發生口角爭執，因蔡男仍強行開車，導致吳男跌倒造顱內出血，送醫不治。新北地院日前依傷害致人於死罪，將蔡男判刑7年4個月，可上訴。

判決指出，49歲蔡姓男子以協尋積欠銀行或當鋪貸款，俗稱「權利車」的車輛為業，108年11月9日凌晨在新北市中和區新生街上，發現吳男（26歲）所駕汽車為當鋪業者協尋的權利車，通知當鋪業者找來拖吊車將車拖離現場，移至當鋪指定的保管場保管。

吳男見權利車已被拖吊車拖走，心生不滿，見蔡男開車門上車準備離去，吳男見狀車門尚未關上，卡位站在已開啟未關上的駕駛座車門內，持續與蔡男發生口角爭執，因蔡男不理會吳男仍強行加油離去，致吳男當場向後跌倒，撞傷頭部，因顱內出血，送醫搶救兩天仍宣告不治。