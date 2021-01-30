快訊

日職／韓媒指王柏融失去自信心 預測今年結束後返中職

直播／不能鬆懈！能否連六天「加零」？陳時中記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷吃人夫曖昧稱「打炮合我胃口」 小三遭判賠20萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園溫姓女子明知周姓人夫有家室，仍介入婚姻和他交往、性交，還傳「喜歡你單傳因為合我打炮胃口」、「喜歡上次那樣被硬上」，周也回「車震開始，超刺激的」等語，周妻驚見鹹濕對話氣炸，對溫女求償100萬元，法院審酌溫侵害周妻配偶權，造成她內心痛苦，判應賠周妻20萬元，可上訴。

周妻主張，和先生結婚1年多有1名小孩，但溫女明知周已婚有家庭，仍和他發生婚外情有性行為，自己婚姻、配偶權遭嚴重破壞，對溫女求償100萬元。

溫女則說，並不知道周男已婚身分，這部分可由雙方聊天時講到「婚前恐懼症」得知，且對話中提及「老婆」一詞僅是個代稱，並不代表知道周男已婚。

法院勘驗兩人LINE對話，發現溫女曾傳「不要把我想的跟狼似的」、「被壓著幹的關係吧、你昨天真變態」、「我喜歡你單純是因為你打炮合我胃口」、「這就是所謂的射後不理ㄇ 」等語。

周則回「我們先從車震開始啊、記得有次超刺激的」、「太刺激了一下就爽了得多試幾次」，溫也回「您挺爽的」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」；法院認定，溫、周相關對話可證明2人婚外情、有多事性行為。

法院也發現，溫女還曾傳訊給周說「丟下懷孕老婆到夜店玩耍真是渣」、「怎麼不傳給太太看呢，她應該會炸到直接生出來」，可見她早已知周結婚且周妻懷孕一事，審酌雙方職業、收入及侵害情節程度等，判處溫應賠償周的妻子精神撫慰金20萬元。

溫女明知周姓人夫已婚，仍和他交往、性交，法院判溫應賠周妻20萬元。示意圖／ingimage
溫女明知周姓人夫已婚，仍和他交往、性交，法院判溫應賠周妻20萬元。示意圖／ingimage

婚姻 結婚 婚外情

延伸閱讀

先進光判賠大立光15.2億

閨蜜是連勝武小三　賴薇如露面「仍會和她當朋友」

撿地上發票回家！「消費地點」害人夫被誤會 婚姻差點完蛋

難甩偷吃人夫黑歷史 黃心穎慶生誓言：變得更瘋狂

相關新聞

林口工一廠房遭堆置大量事業廢棄物 新北法辦汙染人

新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北環保局指出，已要求楊姓汙染人限期內清除，...

酒醉男倒馬路中央 慘遭車輾過斷肋骨、肺葉穿刺

桃園高姓男子深夜開車要回家，沒注意到另名黃姓男子酒醉倒在馬路中央竟直接輾過他，車身劇烈震動、偏移車道，但高卻加速逃離，遭...

影／不滿權利車被拖走 擋車遭拖行重傷亡 駕駛判7年4月

蔡姓男子1年多前發現吳姓男子所開汽車為當鋪權利車，通報當鋪業者找拖吊車拖走後，吳男不滿車被拖車，見蔡男開車門準備離開，趁...

偷吃人夫曖昧稱「打炮合我胃口」 小三遭判賠20萬

桃園溫姓女子明知周姓人夫有家室，仍介入婚姻和他交往、性交，還傳「喜歡你單傳因為合我打炮胃口」、「喜歡上次那樣被硬上」，周...

病患沒灌腸換藥也計點 診所醫師涉詐騙健保點數遭起訴

病患沒灌腸換藥也計點，新北市三重區診所沈姓醫師涉詐騙健保上萬點數，新北地檢署日前依詐欺等罪起訴 。

隊員從垃圾車踩空重摔 法院認職災判桃園清潔隊賠17萬

桃園市環保局清潔大隊吳姓隊員執勤時，為拿車頂空廚餘桶踩空重摔，右肩傷勢嚴重得開刀休養，他依醫療、精神撫慰等向清潔隊求償2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。