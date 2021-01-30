偷吃人夫曖昧稱「打炮合我胃口」 小三遭判賠20萬

桃園溫姓女子明知周姓人夫有家室，仍介入婚姻和他交往、性交，還傳「喜歡你單傳因為合我打炮胃口」、「喜歡上次那樣被硬上」，周也回「車震開始，超刺激的」等語，周妻驚見鹹濕對話氣炸，對溫女求償100萬元，法院審酌溫侵害周妻配偶權，造成她內心痛苦，判應賠周妻20萬元，可上訴。

周妻主張，和先生結婚1年多有1名小孩，但溫女明知周已婚有家庭，仍和他發生婚外情有性行為，自己婚姻、配偶權遭嚴重破壞，對溫女求償100萬元。

溫女則說，並不知道周男已婚身分，這部分可由雙方聊天時講到「婚前恐懼症」得知，且對話中提及「老婆」一詞僅是個代稱，並不代表知道周男已婚。

法院勘驗兩人LINE對話，發現溫女曾傳「不要把我想的跟狼似的」、「被壓著幹的關係吧、你昨天真變態」、「我喜歡你單純是因為你打炮合我胃口」、「這就是所謂的射後不理ㄇ 」等語。

周則回「我們先從車震開始啊、記得有次超刺激的」、「太刺激了一下就爽了得多試幾次」，溫也回「您挺爽的」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」；法院認定，溫、周相關對話可證明2人婚外情、有多事性行為。