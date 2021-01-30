調查局自製國安電影「格瑞特真相」夯 點閱攀高

調查局耗資新台幣500萬元自製國安影片「格瑞特真相」，邀請女演員莫允雯飾演調查官。影片在YouTube上觀看次數迄今累積突破7萬，創下調查局所有宣導影片最高紀錄。

調查局在法務部長蔡清祥擔任局長時開始推出國安電影，期望透過電影呈現國安議題。「格瑞特真相」是繼「機密訊號」、「極光風暴」後，第三部調查局製作的國安電影，片名也是出自調查局長呂文忠巧思。

「格瑞特真相」由導演馬君慈執導，演員包括莫允雯、李至正、江宜蓉，故事內容講述由莫允雯所飾演的調查官無端捲入高科技機密遭竊風波後，決心不顧一切追查真相的故事。

調查局去年12月2日在光點華山電影館舉行首映會，隨後影片於YouTube上架，迄今觀看次數已突破7萬，也在調查局內部引起熱烈討論。

一名不願具名的調查官說，「格瑞特真相」劇情懸疑，直到最後才真相大白，抽絲剝繭的過程正是辦案調查官每天工作內容，必需調閱大量資料，將散落在各處資訊相互比對，從中發掘各項疑點。

這名調查官指出，影片內容忠實呈現調查局網羅各類資訊人才，能夠利用科技工具追蹤對象行蹤及解析惡意軟體，但事實上調查局除了偵辦犯罪，工作內容相當多元，涵蓋情報工作、安全防護及化學鑑識等，期望民眾透過這部影片更加了解調查局。