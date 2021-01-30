聲請知本光電籌設案停止執行遭駁 部落表遺憾

台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落聲請停止執行、暫停開發，最高行政法院昨天裁定駁回聲請。當地部落對此今天表示，感到遺憾。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；部落前年公投，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。但反對的族人認為「諮商同意會議投票無效」提起民事訴訟。

經濟部去年2月11日函准開發業者盛力公司籌備處「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，日前提起訴願，並向台北高等行政法院聲請停止執行。

台北高等行政法院認定，此件具急迫情事，不停止執行原處分（籌設許可）將對卡大地布部落族人等造成難以回復損害，且停止執行原處分對公益影響尚未達重大程度，裁准聲請。盛力公司籌備處不服，提起抗告。

最高行政法院昨天改裁定駁回聲請。最高行認為，原處分僅籌設許可，效力不及於得在土地上施工，尚難謂卡大地布部落因原處分的執行而受有何損害，且屬難於回復的損害。

最高行指出，原裁定採信盛力籌備處已辦理土地使用分區變更，可隨時據以申辦施工許可證為由，認定卡大地布部落將因原處分的執行遭受難於回復的損害，於法無據。

卡大地布部落羅法尼耀家族代表、台東縣議員陳政宗今天表示，昨天收到廢棄原裁定消息後，確實對於這樣裁決結果遺憾，但部落瑪琺流、巴卡魯固及羅法尼耀3大拉罕（頭目）明天將開會討論，待會議有最新結果會對外說明。

台東縣政府指出，知本光電園區案前年已獲部落會議同意，原計畫高度開發已改為低度活化，正向經濟部能源局籌設許可；對於部落的意見、開發廠商的權益，縣府都給予尊重。