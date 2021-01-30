快訊

連勝武疑爆婚外情「家人應知道」 連勝文曾提醒弟弟這件事

聲請知本光電籌設案停止執行遭駁 部落表遺憾

中央社 / 台東縣30日電

台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落聲請停止執行、暫停開發，最高行政法院昨天裁定駁回聲請。當地部落對此今天表示，感到遺憾。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；部落前年公投，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。但反對的族人認為「諮商同意會議投票無效」提起民事訴訟

經濟部去年2月11日函准開發業者盛力公司籌備處「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，日前提起訴願，並向台北高等行政法院聲請停止執行。

台北高等行政法院認定，此件具急迫情事，不停止執行原處分（籌設許可）將對卡大地布部落族人等造成難以回復損害，且停止執行原處分對公益影響尚未達重大程度，裁准聲請。盛力公司籌備處不服，提起抗告。

最高行政法院昨天改裁定駁回聲請。最高行認為，原處分僅籌設許可，效力不及於得在土地上施工，尚難謂卡大地布部落因原處分的執行而受有何損害，且屬難於回復的損害。

最高行指出，原裁定採信盛力籌備處已辦理土地使用分區變更，可隨時據以申辦施工許可證為由，認定卡大地布部落將因原處分的執行遭受難於回復的損害，於法無據。

卡大地布部落羅法尼耀家族代表、台東縣議員陳政宗今天表示，昨天收到廢棄原裁定消息後，確實對於這樣裁決結果遺憾，但部落瑪琺流、巴卡魯固及羅法尼耀3大拉罕（頭目）明天將開會討論，待會議有最新結果會對外說明。

台東縣政府指出，知本光電園區案前年已獲部落會議同意，原計畫高度開發已改為低度活化，正向經濟部能源局籌設許可；對於部落的意見、開發廠商的權益，縣府都給予尊重。

台東 民事訴訟

延伸閱讀

台東知本光電案原民停止執行逆轉駁回 部落將開會因應

知本光電案「諮商同意權」爭議 原民停止執行逆轉駁回

生利能源攜手屏大 盼解決枋寮光電園區文資爭議

枋寮光電場被批犧牲文資 生利不再忍氣主動出擊

相關新聞

林口工一廠房遭堆置大量事業廢棄物 新北法辦汙染人

新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北環保局指出，已要求楊姓汙染人限期內清除，...

酒醉男倒馬路中央 慘遭車輾過斷肋骨、肺葉穿刺

桃園高姓男子深夜開車要回家，沒注意到另名黃姓男子酒醉倒在馬路中央竟直接輾過他，車身劇烈震動、偏移車道，但高卻加速逃離，遭...

病患沒灌腸換藥也計點 診所醫師涉詐騙健保點數遭起訴

病患沒灌腸換藥也計點，新北市三重區診所沈姓醫師涉詐騙健保上萬點數，新北地檢署日前依詐欺等罪起訴 。

隊員從垃圾車踩空重摔 法院認職災判桃園清潔隊賠17萬

桃園市環保局清潔大隊吳姓隊員執勤時，為拿車頂空廚餘桶踩空重摔，右肩傷勢嚴重得開刀休養，他依醫療、精神撫慰等向清潔隊求償2...

碩士生否認用身體碰觸女學生腰、臀 法官實測當庭打臉

李姓男碩士生前年10月間在嘉義市文化路與垂楊路口，BRT公車文化路口站月台，先以身體刻意碰觸17歲高中女學生臀、腰，跟隨...

下令射殺4海盜 陸船長重判26年

大陸籍男子汪峰裕八年前擔任高雄籍遠洋漁船「屏新一○一號」代理船長，在印度洋公海域遭海盜木殼船緊追，海盜船遭撞翻後，汪下令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。