病患沒灌腸換藥也計點 診所醫師涉詐騙健保點數遭起訴

病患沒灌腸換藥也計點，新北市三重區診所沈姓醫師涉詐騙健保上萬點數，新北地檢署日前依詐欺等罪起訴 。

起訴指出，在新北市三重區開設診所的沈姓男子，有病患於108年間因灰指甲、糖尿病、氣喘、鼻子過敏及腰椎疼痛至診所就診，卻被醫師沈姓男子虛報使用甘油球灌腸，也有患者只到診所看診過一次，之後請母親幫忙領藥，也被灌水虛報執行甘油球灌腸、換藥和診察費。

健保署去年發現該診所涉虛報健保點數1萬6470點，詐領1萬6470元健保醫療費用，經健保署約詢調查後，坦承犯行被依法函送新北地檢署偵辦。