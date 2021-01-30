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病患沒灌腸換藥也計點 診所醫師涉詐騙健保點數遭起訴
病患沒灌腸換藥也計點，新北市三重區診所沈姓醫師涉詐騙健保上萬點數，新北地檢署日前依詐欺等罪起訴 。
起訴指出，在新北市三重區開設診所的沈姓男子，有病患於108年間因灰指甲、糖尿病、氣喘、鼻子過敏及腰椎疼痛至診所就診，卻被醫師沈姓男子虛報使用甘油球灌腸，也有患者只到診所看診過一次，之後請母親幫忙領藥，也被灌水虛報執行甘油球灌腸、換藥和診察費。
健保署去年發現該診所涉虛報健保點數1萬6470點，詐領1萬6470元健保醫療費用，經健保署約詢調查後，坦承犯行被依法函送新北地檢署偵辦。
醫師沈姓男子於健保署約詢後，也簽立切結書自願繳回不當申報醫療費用9萬8000點。新北檢方日前依行使業務上登載不實準文書及詐欺取財罪嫌起訴沈男。
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