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林口工一廠房遭堆置大量事業廢棄物 新北法辦汙染人
新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北環保局指出，已要求楊姓汙染人限期內清除，且去年也以廢棄物清理法將楊男移送地檢署偵辦，而楊男未在期限清理廢棄物，同樣移送至法務部行政執行署強制執行。
林口特定區內五處工業區除「工一」尚未進行開發，其他工業區均已開發完成，新北市府以市地重劃方式整體開發，活活化閒置土地及帶動周邊發展與串聯產業軸線，未來引入商業、文創及醫療養生美容生活服務機能。
楊男向林姓地主承租該廠房，卻未說明用處就開始推放事業廢棄物，新北環保局先前獲報後前往清查，發現廢棄物主要為營建混合物及少量含銅汙泥，林口警分局也找到楊男並依法移送地檢署偵辦。
環保局說，楊男違反廢棄物清理法第46條第4款「未領有許可文件清理廢棄物罪」，將面臨1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，另外楊男也未在期限內清理廢棄物，也遭送至行政執行署強制執行。
不過該廠房遭堆置大量事業廢棄物，新北市府原決議將該廠罰排除於重劃範圍，但林姓地主已表明願意清理，也已送清理計畫書至環保局，環保局指出，目前全案都還在司法調查中，未來若發現地主也有責任，也將納入清理義務人。
此外，林口工一開發時也發現部分土地遭棄置廢棄物，環保局表示，成立跨局處專案小組清查所有汙染行為人，並要求清理義務人限期清理，目前約有3分之2預計在今年6月前完成，其餘未清理部分，將會向清理義務人求償並完成清理。
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