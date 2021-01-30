隊員從垃圾車踩空重摔 法院認職災判桃園清潔隊賠17萬

桃園市環保局清潔大隊吳姓隊員執勤時，為拿車頂空廚餘桶踩空重摔，右肩傷勢嚴重得開刀休養，他依醫療、精神撫慰等向清潔隊求償26萬多元，清潔隊反控「是吳個人過失，與他們無關」；法院查，清潔隊沒在垃圾車設登高設備、相應扶手及踏板防滑，判賠吳17萬7600元職災補償，可上訴。

吳主張，2016年5月起受僱清潔隊，擔任龍潭區中隊垃圾清運，2018年11月27日執勤時，為更換廚餘桶拿放置垃圾車頂的空桶時，因需踩在踏板上其他桶子伸手拿，卻因桶子上殘留油汙，間接導致踏板溼滑，害他滑倒摔落地面，導致肩膀、胸部及手腳挫傷。

吳表示，摔傷經治療沒改善，還被診斷出右肩旋轉肌袖破裂、滑膜炎及關節炎，手術還必須用無健保給付的高張力鉚釘以利復原，並建議休養1個月、復健4至6月，醫療費共13萬9200元，另依看護費、精神損害等，一共向清潔隊求償26萬7200。

清潔隊抗辯稱，吳員使用的自費器材高張力鉚釘不是勞基法所稱「必須醫療費用」，且該事故經桃園市府勞檢處2次勞動檢查，均認清潔隊對於隊員工作環境，符合職業安全衛生法。且根據監視畫面，吳當時沒注意踏板溼滑，又違規在車輛靜止前放開扶手去拿廚餘桶，單腳踩在桶上。

清潔隊認為，吳是個人疏忽未注意而踩空，僅有約右腳三分之一腳長接觸車後踏板邊緣，才會跌落受傷，本件職災是吳個人過失導致，和他們無關；但法院認為，吳是經專業骨科醫師診療，依專業判斷認為有使用高張力鉚釘必要，支出非健保醫材有必要。

法院查出，清潔隊沒在垃圾車上，設置拿取車頂空廚餘桶的登高設備、登高時相對應的扶手，以及車後踏板防滑措施，才導致職災事故，且勞檢報告也要求，應將金剛沙塗漆在踏板邊緣列入檢查項目以利防滑。