碩士生否認用身體碰觸女學生腰、臀 法官實測當庭打臉

李姓男碩士生前年10月間在嘉義市文化路與垂楊路口，BRT公車文化路口站月台，先以身體刻意碰觸17歲高中女學生臀、腰，跟隨上車後再次刻意觸碰，女學生對李拍照存證、下車報警，一審判刑5月，他不服上訴，指女學生身高不及160公分，依其180公分需要蹲下才可能碰到腰、臀，二審當庭請助理實測，駁斥其說法，最後李與女學生和解，當庭致歉，法官給予緩刑2年。

嘉義地院一審認在學的李男碩士生為成年人故意對少年犯性騷擾罪，判刑5個月，可易科罰金。雖辯護人一再提議與女學生和解，李始終否認犯行，而未取得女學生及其父母諒解，雙方無法達成和解。

女學生在偵查中指出，她認為是對方故意用身體一部分碰她，因為對方都是從後面碰她，所以她沒有辦法看到；由對方站的位置，她認為有可能是用其胯下碰她的。

李及辯護人指出，女學生身高不及160公分，他有180公分，如果依照女學生所述的方式，他應該要蹲下才有可能如女學生所述方式碰到她的腰部或臀部，但從公車畫面上，並無任何這樣的動作。

二審合議庭當庭測量李身高結果為183公分（有穿鞋），且請155公分助理，站立在李身邊比對結果，李站立時的胯下、大腿部位，無須蹲下即可碰觸到助理的腰部或臀部，當場打臉。