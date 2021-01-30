酒醉男倒馬路中央 慘遭車輾過斷肋骨、肺葉穿刺

桃園高姓男子深夜開車要回家，沒注意到另名黃姓男子酒醉倒在馬路中央竟直接輾過他，車身劇烈震動、偏移車道，但高卻加速逃離，遭輾的黃斷了好幾根肋骨、肺葉被刺穿重傷，高卻辯稱「真的不知道撞到人」，但法院不採信，依肇事逃逸、過失傷害判他1年4月，可上訴。

起訴指出，高男2019年7月21日凌晨2點多，開車行經龜山區文化七路時，當時黃男因酒醉倒臥在大馬路中央，因沒辦法起身只能高舉雙手，但高沒注意仍開車直接輾過黃的身體，造成他多根肋骨骨折、氣血胸，肺葉被穿刺、腳也骨折，但高明知肇事卻沒報警或協助救治，反而加速逃離。

審理時，高僅坦承過失傷害，但矢口否認肇事逃逸，辯稱「他真的不知道撞到人」，絕對不是知道撞到人還逃跑；法院勘驗影像，發現高輾過黃時，車輛明顯上下震動，但高沒減速，左側車身跨越分向線侵入對向車道，再迅速導正進入原車道。

承辦的曾姓警員證稱，大華派出所距離案發地點僅有1個路口，當時獲報有民眾躺在路中間，前往查看時就聽到很大碰撞聲，可見高壓過人時不可能渾然不知，至於高辯稱，覺得有壓到東西，但因半夜以為不可能壓到東西，以為是坑洞等語。

法院認為，高男1986年考領小客車駕照至今，依其駕駛經驗，仍辯稱誤認是車輛駛過路面的坑洞，無非是事後卸責之詞，難以採信，認為發犯行明確。

法院審酌，高男肇事原因、過失程度，以及黃男所受傷勢等，以及高肇事後不思報警、協助救護，反而加速逃逸等一切情狀，依過失傷害罪判高2月，得易科罰金，另依肇事逃逸罪判他1年2月。

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