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黃芳彥自盡 陳水扁涉國務機要費等5案仍停審中
新光醫院前副院長黃芳彥捲入國務機要費案滯美不歸，日前在加州自盡，前總統陳水扁家族所涉的相關案件至今部分仍未確定，再引議論。陳水扁本人涉國務機要費等5案，分別繫屬台灣高等法院、台北地院，2015年1月他以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由獲保外醫治，案子後來也停審。
陳水扁28日在「新勇哥物語」稱讚黃芳彥是抗煞無名英雄，並說16日黃還打電話慰問他母喪，「不過12天就聽到黃醫師的死訊，簡直沒辦法相信這是真的」。
陳水扁目前繫屬高院的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改、偽證案則是更一審。此外，陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地院。
陳水扁因2006年爆發國務機要費案被依貪汙罪起訴，高院2016年裁定陳水扁部分停審，但其他被告部分仍持續開庭，本月26日才傳陳的兒子陳致中、媳婦黃睿靚。陳致中夫妻稱是聽吳淑珍指示開戶、移轉資金，否認洗錢。而去年總統府前副秘書長馬永成、總統府辦公室前主任林德訓開庭時則希望傳陳水扁作證，林指司法院釋字第582號解釋保護被告交互詰問權，才聲請傳陳。
總統府前出納陳鎮慧也捲入國務機要費案，在更二審時她雖對一審認定的5項犯罪事實沒有意見，但不服從刑要她和陳水扁夫妻、馬永成、林德訓等共犯連帶繳交1億7百多萬元的犯罪所得。
陳水扁在獲保外醫治後，屢次違反台中監獄「五不」規定，承審二次金改案的審判長曾德水在2017年時曾開庭欲釐清陳是否有就審能力，但他檢附高雄長庚醫院診斷證明書請假，沒有出庭。二次金改案的被告包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚與馬永成，高院目前仍在清查陳停止審理的原因有無消滅。
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