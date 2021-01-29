行政執行署防疫大執法 24人遭限制出境

行政執行署本週啟動「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，迄今已限制出境24人，其中花蓮江姓民眾拒繳罰鍰，花蓮分署將向法院聲請拘提。

法務部行政執行署今天發布新聞稿表示，為落實防疫政策，確保防疫無缺口，對於防疫裁罰案件，行政執行署及全國13個分署自本月26日起，實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」。

行政執行署指出，全國13個分署28日分赴62處所，對於違反防疫規定拒繳罰鍰的違規者強制執行，包括查封土地10筆、建物5間、汽車4輛、機車1部、限制出境24人，展現政府執法的態度與決心。

行政執行署表示，專案實施期間，對義務人屬外籍人士或台商返台及有多次入出境人士，移送金額超過新台幣10萬元的案件且符合限制出境要件者，依法予以限制出境，以免藉由出境逃避繳納罰鍰。

針對本國人案件，行政執行署各分署也積極調查義務人財產資料，執行義務人存款、股票、薪資財產等，並至義務人住居所在地現場執行，包括查封動產及不動產。

行政執行署說，在各分署昨天同步強力執行下，專案成果豐碩，不少義務人當場繳清欠款或辦理分期繳納，也有義務人提供車輛供執行人員查扣，並當場繳納部分欠款。

此外，花蓮江姓民眾去年從澳門返台後，因未遵守居家檢疫規定外出，被裁罰10萬元，花蓮分署已對他祭出限制出境及出海處分，將向法院聲請拘提。

新聞稿最後提到，行政院長蘇貞昌指示，防疫政策的重點不在裁罰或執行金額的多少，而在對違反居家隔離、居家檢疫又不繳罰款的民眾貫徹執行，以儆效尤，才能確保政府防疫無缺口。行政執行署呼籲違反居家隔離、居家檢疫而遭裁罰的民眾，切勿心存僥倖，以免遭受強制執行。