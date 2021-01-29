知本光電案「諮商同意權」爭議 原民停止執行逆轉駁回

台東縣原住民卡大地布部落不滿得標商在知本光電開發案，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向法院聲請停止執行。台北高等行政法院去年底裁准，案經抗告，最高行政法院今廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規畫161公頃的太陽能光電園區，預估發電157PW（兆瓦），相當於全台東縣22%的發電量，成為國內少見大型光電園區。

2018年縣府利用知本捷地爾公司閒置土地做為太陽光電示範專區土地，該案已於同年3月13日開標，得標商盛力能源公司前年6月1日依原基法21條規定程序，在卡大地布部落舉辦諮商同意權投票，以187票比173票，同意開發案。

部落對原民會擴大解釋諮商取得原住民族參與辦法怨懟頗深，投票過程出現不在部落卻「委託投票」爭議，部落領袖（拉罕）向法院聲請停止執行經濟部核發的籌設許可。

去年12月1日，一審認為聲請人是部落三大家族傳統領袖，且闡明本案勝訴機率高，具有權利保護必要，族人生活週遭土地即將遭變更，具急迫情事，停止執行對公益影響尚未達重大程度，裁定准許。

盛力能源抗告，二審認為，依行政訴訟法原處分原則上不停止執行，必須執行在客觀相當因果關係上，可預期將發生難於回復損害，且情況緊急，非法院及時介入，難以救濟者才行。

「難於回復損害」是指其損害不能回復原狀，或在一般社會通念上，如為執行可認達到回復困難程度，且不能以金錢賠償者而言。本件原處分僅是籌設許可，效力不及於得在土地上施工，尚難稱卡大地布部落因執行原處分而受有何難以回復損害。

合議庭查出，盛力籌備處申請由台東市公所於2019年6月1日代行召集部落會議，該日會議投票結果，贊成187票、反對173票，無效票1票，通過該同意事項。

原處分在形式上確有踐行再生能源發展條例、原住民族基本法規定的諮商並取得同意程序，合法性尚不至顯有疑義，而雙方關於部落會議召集及決議有無程序上瑕疵等爭議，屬實體事項，有待於本案審理時釐清。

本件原處分作成前既已有諮商並取得部落同意，尚難逕謂原處分執行致部落集體權利受損，卡大地布部落據此理由，以原處分執行，將使原住民族文化權及自決權發生難於回復損害，且有急迫情事，難認已釋明。

原處分既非合法性顯有疑義，也無部落所指原處分執行有致生難於回復損害，且有急迫情事，盛力能源抗告意旨指摘原裁定違法，求予廢棄，為有理由，部落聲請停止執行原處分，於法不合，因此自為裁定駁回聲請。