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貪瀆案蘇震清交保路線「轉彎」 平面媒體搶拍遭推擠砸破頭

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

立法委員蘇震清今天獲台北地院裁定以1000萬元交保，離開法院動線，未依照法警的安排致眾多採訪媒體在川堂追逐，蘇的助手推擠媒體，造成電視台攝影記者倒地時，攝影機鏡頭砸到方姓平面記者的額頭，記者頭破血流，送醫縫合。

混亂中，至少有3到4名記受波，蘇震清自行選擇離開動線前，相關人員說「都交保了，法院管不到怎麼走」，方姓記者嚴重負傷，蘇疑未發現有狀況，在友人護衛下搭車離開，未駐足片刻。

台北地院在今天下午2時裁定蘇震清交保，蘇震清覓保加辦保，下午4時50分完成手續，台北地院法警原本仿照同案立委陳超明、廖國棟的交保路線，請法警帶著蘇自司法新廈北大門離開，蘇卻選了西大門。

狀況發生前，緊貼著蘇震清的一名白髮中年男子，不斷推擠攝影記者的鏡頭，方姓平面攝影記者被中年男子推開的電視台攝影機鏡頭砸到額頭，血流如注，法警協助方姓記者止血、包紮，再通報救護車將方送至和平醫院急診室救治。

立委蘇震清（左）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬元交保，他在離開法院時不斷推擠圍拍的記者，造成記者受傷流血。記者余承翰／攝影
立委蘇震清（左）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬元交保，他在離開法院時不斷推擠圍拍的記者，造成記者受傷流血。記者余承翰／攝影
立委蘇震清（左）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬元交保，他在離開法院時不斷推擠圍拍的記者，造成記者受傷流血。記者余承翰／攝影
立委蘇震清（左）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬元交保，他在離開法院時不斷推擠圍拍的記者，造成記者受傷流血。記者余承翰／攝影

蘇震清

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