死囚邱和順又聲請釋憲 大法官再度決議不受理

死囚邱和順被控殺害男童陸正，1988年遭判死刑，歷經數次審理，2011年高院更十一審判死刑，最高法院駁回定讞。邱認為最高法院判決所引用的刑事訴訟法第198條、第208條規定違反無罪推定、武器對等、平等原則與正當法律程序、憲法第16條保障聽審意旨，聲請釋憲，大法官今決議不受理。

大法官在今天的第1513次會議中認為，邱和順曾持同一判決聲請解釋，已經第1389次會議議決不受理，而他這次聲請，理由指刑事訴訟法第198條、第208條規定的鑑定要件，只規定由審判長、受命法官或檢察官選任鑑定人或囑託機關鑑定，完成的鑑定報告只須具備刑事訴訟法第206條第1項所定形式要件，即具有證據能力，使被告對具備形式要件的不利鑑定意見，幾無爭執證據能力餘地。

邱認為這樣形同要自證無罪，違反無罪推定、武器平等原則，對他的防禦權過度限制，也違反比例原則。邱說，規定未予被告在法官或檢察官選任鑑定人、囑託鑑定機關時有表示意見的機會，悖於憲法訴訟權保障聽審請求權意旨；他也指目前刑事訴訟法對於鑑定證據的判斷要件明顯欠缺，導致實務操作混亂，「人民遭受不平等待遇」。

大法官認為，邱和順爭執的只是法院認事用法及裁判結果當否，沒有具體敘明相關規定有何牴觸憲法之處，且法院裁判本身及其所持見解，依現行法制不能拿來聲請釋憲，邱的聲請不符合大法官審理案件法規定，決議不受理。

邱和順被控與共犯於1987年12月綁架男童陸正、殺害棄屍，再向家屬勒贖100萬元得逞；邱另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後殺害分屍。