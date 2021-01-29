刑事局偵查員偷查民眾個資 法院斥知法犯法判3月

刑事局科技研發科許姓偵查員因家族財務糾紛，利用職權偷查阿姨女兒男友的個資，將他前科、身分證字號、電話及住址全洩漏，直到阿姨協調債務時，拿iPad出示對方資料，男子驚覺異狀向檢察官提告才曝光；法院痛斥許員知法犯法、濫用職權，傷害公務員形象，依洩密罪判他3月，可上訴。

起訴指出，許男（37歲）2018年4月起支援毒品查緝中心負責辦理「毒品案件協作平台」，同年5、6月間，許的阿姨發現女兒替她投保保單均無紅利通知，存款也被女兒領出100多萬元、股票被處分，懷疑女兒被男友所騙，許經母親轉知阿姨狀況，要他協助查該男子年籍資料、前科紀錄。

許並於6月22日傳LINE給不知情同事，提供男子全名、年次，對方登入刑事局「刑案知識庫」查詢，並回傳男子有兒少性交易、妨害名譽與偽造文書前案以及身分證字號等；許為再度確認男子前科、與親友脈絡等，又請屏東縣警局刑警大隊的同學代查對方身分證照片。

事後許又需要男子車牌、戶籍地與親友聯繫電話，再次假藉支援偵破毒品案溯源分析機會，用辦公室電腦登入刑事局警政知識聯網「智慧分析決策支援系統」，查的男子與家屬資料共18筆，一併把對方住址、家中電話，媽媽手機等，全用LINE傳與他母親再轉給阿姨。

後來許的阿姨要女兒、男友協調債務時，男子到場發現對方手持iPad竟存有他的大頭照、身分證字號，阿姨還以此用來核對他簽借據的資料，男子認為個資遭外洩，主動向彰化地檢署提告，經彰檢指揮調查局中機站等查獲。

彰化地院移轉管轄由桃園地院審理，許男坦承不諱，有相關證詞、搜索扣押電腦紀錄等，法院認為，許3次登錄刑事局系統，在密切時間實施，侵害同一法益，應為接續犯論一罪。

法院指出，許身為警務人員，具有公務員資格，對於法令無不知之理，竟因家庭糾紛，濫用國家賦予的權限，任意查詢男子前科等，彰顯其知法犯法惡性，嚴重傷害公務員形象，侵犯人民隱私。